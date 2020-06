Ce a făcut timp de patru luni Elena Popa, subprefect al județului Timiș

Elena Popa, subprefect al județului Timiș, a făcut bilanțul celor 4 luni de când a fost numită în funcție. Ea a prezentat pe o rețea de socializare câteva dintre ”atribuțiile pe care le îndeplinește zilnic, săptămânal sau lunar”.

”Primul pe listă este programul POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate). Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare) si produse de igiena, către persoanele cele mai defavorizate, care va începe cu data de 15 Iunie 2020.

De asemenea, problemele migranților, seniorii și rromii fac parte din domeniile asupra cărora îmi asum răspunderea lunar. Însă, lista continuă cu partea de îndatoriri zilnice de pașapoarte și permise auto, corespondență și apostila, achiziții, dar și raportări ale kiturilor spitalelor către administrația publică locală.

Comisiile pe domenii de specialitate sunt, de altfel, un punct important din activitatea mea. Printre acestea se numără următoarele: comisia de analiză tehnică pe probleme de mediu, comisia pentru seceta pedologică ce are ca sarcina gestionarea situațiilor de urgență ale județului Timiș generate de fenomene meteorologice periculoase ce au avut ca efect producerea secetei pedologice. Și nu in ultimul rând, comisia de disciplină a secretarilor din primăriile din județ. Alte îndatoriri importante ar fi: programul cornul și laptele ce este asigurat unităților de învățământ, dar și căminele de bătrâni, unde in județului Timis pe perioada stării de urgentă, am coordonat foarte bine toată situația, întrucât nu am avut niciun infectat in cămine. Deoarece, încă de la primele zile ne-am sesizat, astfel încât au existat testări din 14 în 14 zile ale personalului din căminele de bătrâni, atât de stat cât și private.

Totodată, mă ocup si de alte probleme care apar pe domeniul social de care răspund”, spune Elena Popa.

