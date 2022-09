Ce au descoperit polițiștii după ce au luat la întrebări o femeie care se chinuia să plece din parcare cu frâna de mână trasă

O femeie in varsta de 36 de ani este cercetata penal, politistii ajungand la cocluzia ca s-a urcat la volan dupa ce a consumat canabis.

Femeia din Faget a fost luata la intrebari de oamenii legii pe strada Stefan cel Mare din oras, in momentul in care aceasta se afla la volan si intentiona sa plece cu masina din parcare. Tanara s-a chinuit minute bune sa demareze, iar eforturile ei au atras atentia trecatorilor si a politistilor. Oamenii legii au mers sa vada ce se intampla si asa au aflat ca femeia se chinuia sa plece de pe loc, desi avea frana de mana trasa. Politistii au simtit ca femeia emana un miros suspect, astfel ca au decis sa o testeze antidrog. Aparatul a indicat prezenta canabisului in saliva, astfel ca soferita a fost dusa la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Femeia este cercetata penal pentru conducere sub influenta stupefiantelor si a ramas pieton, scrie Lugoj Info.ro.

