Ce caută primarul neamț al Timișoarei, Dominic Fritz, într-o vizită oficială de stat cu președintele României și cu miniștri din Guvernul României?

Acuzat de timișoreni pe rețele sociale că de un an petrece mai mult timp la București decât în Timișoara, primarul Timișoarei s-a pozat mândru alături de președintele Nicușor Dan și de viceprim-ministrul Dragos Anastasiu și miniștrii USR Oana Țoiu (Externe), Ionuț Moșteanu (Apărare) și Radu Miruţă (Economie), în avion.

Oficial, vineri, 18 iulie 2025, președintele României, Nicușor Dan, efectuează o vizită oficială de stat în Germania, la invitația președintelui Frank-Walter Steinmeier. Din delegația română fac parte viceprim-ministrul Anastasiu, cei trei miniștri USR, alături de… președintele USR, Dominic Fritz, care este și primar al Timișoarei.

Vestea a fost dată chiar de cetățeanul german. Dominic Fritz, președintele USR, a anunțat că se află într-o vizită oficială în Germania alături de președintele României, Nicușor Dan, și alți membri ai guvernului, pentru a consolida relațiile bilaterale.

Prin postarea de pe Facebook, Dominic Fritz a devenit și comunicator al Președinției României și al Guvernului, lucru greu de explicat în contextul în care și președinția și ministerele au dat comunicate de presă despre vizită.

În cadrul vizitei, șeful statului român se va întâlni atât cu președintele federal Frank-Walter Steinmeier, cât și cu cancelarul federal Friedrich Merz. Agenda cuprinde discuții bilaterale privind consolidarea cooperării în domenii strategice, în special apărare, securitate, energie și industrie auto.

Președintele va participa, de asemenea, la o reuniune cu reprezentanți ai mediului de afaceri german, dar și la o întâlnire cu membrii comunității românești din Germania.

Dominic Fritz a precizat că scopul vizitei este „să întărim relațiile bilaterale, să apărăm securitatea României printr-o mai bună colaborare în industria apărării și să creștem prosperitatea cu investiții mai mari din sectorul privat”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita reflectă relațiile excelente, cu caracter strategic dintre România și Germania, bazate pe o cooperare strânsă pe plan bilateral, european și aliat, dar și pe legături istorice și interumane solide între cele două state.

Gafa lui Fritz

Oficial, nicio instituție nu a explicat prezența președintelui USR, partid considerat rezidual ca reprezentare, care a luat doar 12 % la alegerile parlamentare din 2024.

Entuziasmat probabil de revederea cu țara natală, la braț cu președintele și garnitura ministerială USR, Dominic Fritz a gafat în postarea sa pe Facebook.

Cu ce avion zboară președintele Nicușor Dan și gașca USR la întâlnirea cu președintele Germaniei? Unul de stat, nu privat. Cazon, dar totuși improvizat “de lux”. Avionul a mai fost folosit de delegații ale Guvernului României, dar nu a fost folosit niciodată de către fostul președinte Klaus Iohannis. Dincolo de inconvenientele de confort și dotările minimale, caracteristice unui avion militar, Spartan C 27 J este un avion „încet”. Toți oficialii care au călătorit cu aeronava respectivă știu că fac cu 1-3 ore mai mult, în funcție de distanță față de un Boeing al TAROM, de exemplu. Asta din cauza vitezei medie de croazieră, care la Spartan este de numai 580 km/h. În funcție de plafonul de zbor și de condițiile meteo viteza poate fi chiar mai mică pe zborurile lungi, conform Ecopolitica.ro .

“Dominic Fritz a fost cel care, din grabă, a expus detaliile de zbor. A pus o poză “a la Trump”, cu ei în interiorul decent spre luxos. Lângă a pus o poză cu avionul. Doar că avionul cu care zboară delegația, un Spartan C 27 al Forțelor Aeriene Române – avion de transport cu băncuțe sau cu hamace minimaliste, are și o configurație VIP. Adică cu scaune comode și măsuțe plus câteva accesorii de confort.

Istoricul editărilor arată că Dominic Fritz a șters postarea cu avionul pozat din exterior la 5 minute de la postarea inițială.

Întrebarea care se naște: de ce?

Ce ne spune Boarding Pass?

“După încheierea mandatului său, atât fostul presedinte interimar, cât si actualul presedinte al tării au optat pentru solutii de transport aerian diferite si care nu au necesitat închiriere de avioane.

In scurtul sau mandat, fostul presedinte interimar a efectuat câteva vizite oficiale în afara tării utilizând zboruri comerciale regulate si, în anumite cazuri, un avion de transport militar.

Acesta din urmă, un C-27, Spartan din dotarea Fortelor Aeriene Române, a fost folosit pentru deplasările oficiale ale tostului presedinte interimar la Vatican si, ulterior, la Tirana (Albania) si Sarajevo (Bosnia si Hertegovina).

Aceeasi variantã de transport a tost aleasã si de actualul presedinte al României pentru prima sa vizitã oficială externă, la Vilnius (Lituania), de la începutul lunii iunie 2025.

Acest modul transformã cabina spartană a avionului militar într-un spatiu destinat transportului demnitarilor, echipat cu fotolii confortabile si scaune normale, oferind un grad de confort net superior fatã de configuratia standard pentru trupe.

În configuratia VIP, C-27J Spartan poate transporta 18 pasageri într-o cabinã principalã, iar în zona frontală (cabina mică) sunt instalate încă sase scaune suplimentare, dispuse fată în fatã, cu mese de lucru între ele.

Deasupra scaunelor din cabina mică sunt instalate lumini individuale, iar scaunele pot fi înclinate pentru a spori confortul. Cabina VIP beneficiază si de o izolatie fonică îmbunătatita, menitã sã atenueze partial zgomotul produs de motoarele turbopropulsoare.” (Sursa: BoardingPass.ro)”, mai scriu cei de la Ecopolitica.

