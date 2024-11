Ce este trombocitopenia și cum te poate afecta?

Trombocitele, cunoscute și sub denumirea de plachete sanguine, joacă un rol crucial în organismul uman. Ele sunt responsabile de hemostază, adică de oprirea sângerărilor. Dacă numărul lor crește sau scade prea mult, consecințele asupra sănătății pot fi severe. În acest articol, îți vom spune ce se poate întâmpla dacă apare trombocitopenia!

Ce este trombocitopenia?

În mod normal, un adult sănătos are între 150.000 și 450.000 de trombocite pe microL de sânge. Trombocitopenia se definește ca o scădere a numărului de trombocite sub valoarea de 150.000/microlitru de sânge. În funcție de gradul de severitate, trombocitopenia poate fi: ușoară (100.000-150.000/microL sânge), moderată (50.000-100.000/microL sânge), serioasă (<50.000/microL sânge) și severă (<20.000/microL sânge).

Există multe motive pentru care poți avea trombocite scăzute. Uneori, măduva osoasă, „fabrica” de celule sanguine, nu produce suficiente trombocite. Alteori, sistemul imunitar atacă și distruge aceste celule. Deficitul de producție la nivel medular poate fi determinat de infecții virale, boli autoimune, tratamente oncologice sau anumite medicamente. Distrugerea accelerată a trombocitelor poate fi mediată imunologic, ca în cazul lupusului eritematos sistemic sau al trombocitopeniei imune. Pierderea de trombocite poate surveni în contextul unor afecțiuni hepatice, splenomegalii sau coagulări intravasculare diseminate. Sarcina, în special complicată de sindromul HELLP, reprezintă o cauză specifică de trombocitopenie gestațională.

Ce simptome ai când ai trombocitele scăzute?

Trombocitopenia se manifestă prin simptome variate, dintre care cele mai frecvente sunt echimozele (vânătăile) și hematoamele (vezi ce este hematomul). De asemenea, sângerările gingival și cele nazale sau sângerările menstruale prelungite sau abundente sunt semne comune ale acestei afecțiuni. Aceste simptome sunt rezultatul incapacității organismului de a opri sângerările.

Peteșiile, care sunt mici puncte roșii pe piele rezultate din sângerare, pot apărea spontan sau în urma unor traumatisme minore, cum ar fi o înțepătură de ac. Acestea sunt mai frecvente la nivelul membrelor inferioare. Severitatea simptomelor trombocitopeniei este direct proporțională cu gradul de scădere a numărului de trombocite. Cu alte cuvinte, cu cât trombocitopenia este mai accentuată, cu atât semnele și simptomele sunt mai severe.

Este important să te adresezi unui medic dacă observi oricare dintre aceste simptome. El este singurul care poate stabili care este cauza lor și dacă este necesar un tratament anume!

Ce complicații poate cauza trombocitopenia?

Trombocitopenia severă, adică o scădere a numărului de trombocite sub 20000/microlitru de sânge, poate provoca complicații grave și chiar poate pune viața în pericol. O astfel de scădere drastică a trombocitelor poate duce la sângerări spontane, care pot apărea fără nicio cauză evidentă. Acestea pot fi extrem de periculoase și pot fi localizate în diverse părți ale corpului, inclusiv în creier sau în tractul digestiv.

Cum știi dacă ai trombocite scăzute?

Un mod eficient de a afla dacă ai trombocite scăzute este printr-un test de sânge numit hemoleucogramă completă. Acest test nu doar că măsoară numărul de trombocite din sânge, dar include și alte tipuri de celule sanguine. În mod normal, un adult sănătos are între 150.000 și 400.000 de trombocite per microlitru de sânge. Dacă numărul de trombocite este sub 150.000, atunci este posibil să te confrunți cu trombocitopenie. Numai un medic poate însă interpreta corect rezultatele analizelor de sânge și poate stabili un diagnostic clar pe baza acestora ori, atunci când este necesar, recomanda alte teste și investigații. Tratamentul depinde de cauza subiacentă și de severitatea simptomelor.

Dacă observi apariția unor vânătăi neobișnuit de mari, sângerări care nu se opresc, pete roșii pe piele sau alte simptome îngrijorătoare, este important să consulți medicul. Diagnosticul precoce și tratamentul adecvat pot preveni complicațiile grave!

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat, programează-te la o consultație!

