Ce le promite Robu bicicliştilor: În zona Mărăşti nu va fi o pistă de biciclete mai îngustă, ci ca şi acum

Lucrările de extindere a carosabilului în sensul giratoriu din Piaţa Mărăşti cu încă o bandă, a creat noi probleme. Pista pentru biciclişti de pe calea A.I. Cuza a fost distrusă, câţiva copaci au fost tăiaţi, lumea a fost nemulţumită, dar primarul dă asigurări că va fi totul şi mai bine decât a fost până acum. În acest moment, potrivit edilului, tot şantierul aparţine fazei de cercetare arheologică în acea zonă.

Primarul este convins că prin construirea a încă unei benzi în sensul giratoriu va fluidiza mult circulaţia, întrucât acum punctul Mărăşti este unul dintre principalele noduri de gâtuire a traficului.

“Adăugarea încă a unei benzi în giraţie va fluidiza extraordinar de mult traficul în zonă. (…). Intersecţia Mărăşti rămâne în permanenţă foarte importantă, de aceea am decis să adăugăm încă o bandă de trafic auto giraţiei şi nu sensului giratoriu, o bandă care va permite celor ce nu girează, ci doar trec prin intersecţie, să aibă o cale pe care să nu mai cedeze trecerea. (…). În final, va fi ceva de genul a ceea ce am făcut în giraţia Coposu – Pestalozzi – Splaiul Nistrului. De aceea a fost nevoie ca şi străzile incidente la Piaţa Mărăşti să fie lărgite, chiar înspre punctele de incidenţă cu giraţia şi s-a intervenit şi pe A. I. Cuza, dar pista va fi refăcută pe zona suficient de largă pe care o avem la dispoziţie. Văd că e foarte mare agitaţie că se transplantează copaci. Eu nu iau în seamă, am ajuns la concluzia că suntem în faţa unui dialog al surzilor, cine vrea să vadă vede, cine nu vrea nu vede şi e dreptul lui să cârcotească în continuare. (…). Nu va fi o pistă de biciclete mai îngustă, ci ca şi acum”, a spus Nicolae Robu.

Edilul s-a lăudat că deşi s-au tăiat un anumit număr de copaci care erau în zone de şantiere unde se executau lucrări de infrastructură, sub mandatele sale a crescut suprafaţa verde şi s-au plantat peste 10.000 de copaci.

“O să scoatem şi gardul de la Parcul Botanic, pentru că parcurile trebuie să fie spaţii deschise, să ne îmbie înspre ele. Ce facem acolo va fi pentru mai binele tuturor, inclusiv al bicicliştilor. Sigur, sunt deficienţe de comunicare şi ar fi fost mai bine să se anunţe ce se face acolo”, a explicat Robu.

