Ce mai înmatriculează timișorenii. Inspectorii de la RAR Timiș au controlat un „micuț gigant” din 1969

Registrul Auto Român continuă să promoveze pe pagina sa de Facebook exemplarele inedite care ajung pe mâinile inspectorilor, pentru verificare şi omologare.

De această dată, filiala de la Timişoara, de pe Calea Torontalului, vine cu o nouă mașină de colecție, un Fiat 500 L.

„N-ar fi deloc greșit să credem că micul FIAT 500 L are cea mai potrivită culoare, culoarea pasiunii. Acest automobil are în spate o istorie de zeci de ani și, cu siguranță, mulți alții înainte. Mașina fabricată în anul 1969, fotografiată de colegii noștri de la RAR Timiș, are un motor de 499 cmc și 17 cai putere. În ciuda dimensiunilor sale, “micul gigant” nu a putut trece neobservat”, au scris cei de la RAR Timiș pe pagina oficială de Facebook.

Conform anunțurilor de pe internet, un Fiat 500 L din 1969 costă în jur de 10.000 de euro.



Sursa foto: Facebook/RAR Timiș

Comentarii

comentarii