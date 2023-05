Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters se va deschide la Timișoara pe 19 mai

​​Considerată un reper internațional în rândul evenimentelor de artă contemporană pe axa Viena–Istanbul, Bienala Art Encounters 2023, parte din programul cultural „Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii” se va deschide publicului în data de 19 mai de la ora 16:00 în cadrul complexului ISHO.

“A cincea ediție a Bienalei Art Encounters reprezintă din multe puncte de vedere un moment foarte important pentru fundație. Aceasta continuă câteva dintre trăsăturile definitorii ale identității Bienalei de până acum (susținerea de noi producții de artă, încurajarea tinerelor generații de artiști din România și din regiune, inspirația preluată din orașul Timișoara, utilizarea spațiilor neconvenționale, parteneriatele locale, naționale și internaționale, medierea culturală ca un nucleu de bază al eforturilor noastre), adăugând totodată o nouă perspectivă curatorială asupra împletirii artei cu știința, asupra cercetării artistice astăzi și a formelor de tip artist-run-space care s-au dezvoltat – deloc întâmplător – la Timișoara” a delcarat Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters.

În cadrul conferinței informale de presă ce a inaugurat Punctul de Informare al Bienalei Art Encounters, Diana Marincu, directoarea artistică a Fundația Art Encounters, Adrian Notz, curatorul acestei ediții, cât și membrele colectivului curatorial și artiștii prezenți pentru instalare au prezentat momentele importante ale weekend-ului de deschidere.

Extrem de intens și atractiv, programul pregătit de către Fundația Art Encounters pentru weekend-ul de deschidere al Bienalei va conține: tururi ghidate cu artiștii invitați și curatorul bienalei, conferința „Tranziții: de la contemporan la digital și înapoi” susținută de Alfredo Cramerotti și Auronda Scalera la Muzeul Național de Artă Timișoara, performance-uri de Arantxa Etcheverria și Farah Mulla la spațiile Faber și STPT Multiplexity, tur cu tramvaiul nr. 6 populat de celebra lucrare Black Cloud alături de artistul Carlos Amorales, un picnic și discuții informale cu artiștii la Uzina de apă Urseni, întâlniri cu spațiile de tip artist run din Timișoara (Avantpost, Balamuc / Loc de joacă ș-altele, Baraka, Lapsus, Nava C2, Simultan), precum și o petrecere organizată alături de Spontan în spațiul Faber.

Programul complet al weekend-ului de deschidere poate fi consultat aici:

https://2023.artencounters.ro/ro/program/

Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters – My Rhino Is Not a Myth. art science fictions – care va avea loc între 19 mai și 16 iulie 2023 este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni. Bienala propune 60 de artiști din 20 de țări, dintre care 13 cu lucrări nou comisionate.

15 spații expoziționale devin puncte de întâlnire pentru oameni, idei, culturi și comunități. Cu prilejul Bienalei Art Encounters 2023, arta contemporană va pătrunde în spații ale orașului inedite, de la Castelul Huniade sau STPT Multiplexity la ISHO Offices.

Un total de 23 de spații din Timișoara, însumând spațiile expoziționale, spațiile platformei complementare, precum și spațiile dedicate evenimentelor vor fi activate pe parcursul a 8 săptămâni prin intermediul tururilor ghidate, a programului de mediere, a laboratoarelor de artă și a conferințelor pe care Fundația Art Encounters le-a pregătit alături de parteneri.

