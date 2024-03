Cea de-a XI-a ediție a Open Education & Science Workshop 2024 – o sesiune interactivă ce a reunit experți internaționali în Știința și Educația deschisă

Peste 360 de participanți online în webinar și 80 de persoane prezente fizic au participat vineri, 8 Martie 2024, la a XI-a ediție a Open Education & Science Workshop, eveniment internațional dedicat provocărilor și oportunităților din domeniul științei și educației deschise, găzduit de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de ID/IFR și Educație Digitală.

Împreună cu Alianța de Universități Europene E³UDRES² și proiectul Ent-r-e-novators, cu sprijinul IEEE Romania, în cadrul Săptămânii Educației Deschise 2024 susținută de Open Education Global, ediția din acest an a reunit 11 specialiști de renume din România, Olanda, Letonia, Austria, Portugalia și Belgia. Prezentările acestora au pus accent pe diverse aspecte ale practicilor, instrumentelor și metodelor din sfera științei deschise și educației deschise și pe modul în care acestea pot fi integrate în viața de zi cu zi, cu accent pe contextul universitar, al proiectelor de cercetare și al educației în general. Discuții interesante și întrebări punctuale au avut loc în cadrul panelurilor care au reunit prezentatorii, în mod hibrid, la finalul fiecărei sesiuni de prezentări.

Evenimentul a fost dedicat comunităților de cadre didactice din toate sferele academice, cât și studenților, formatorilor IT sau departamentelor de resurse umane și a înregistrat un real succes cu privire la interesul crescut pe care comunitatea științifică și academică l-a adus în memoria comunității colective, adunând la acest eveniment persoane care au petrecut alături de organizatori mai bine de șase ore într-o sesiune interactivă, cu numeroase întrebări și curiozități adresate prezentatorilor sau diferiților experți care au participat la workshop. Publicul a fost unul divers, astfel că în mediul online evenimentul s-a bucurat de participanți nu doar din România, ci și din Austria, Belgia, Letonia, Portugalia și Olanda, care au participat activ la workshop, inițiind discuții cu vorbitorii, dar și schimbând date și informații despre bunele practici în instituțiile proprii și abordările pe care aceștia le-au implementat cu ajutorul științei deschise și a educației deschise.

Printre temele abordate în cadrul workshopului s-au numărat:

Prezentări despre proiectele europene E³UDRES² și Ent-r-e-novators, pentru înțelegerea contextului și a obiectivelor acestor inițiative europene care promovează practicile deschise și cooperarea universitară;

Provocări și oportunități în implementarea practicilor de știință deschisă;

Utilizarea resurselor educaționale deschise pentru a îmbunătăți predarea și învățarea;

Open Science (Știința deschisă), rolul Open pedagogies (Pedagogii deschise) și al tehnologiilor emergente;

Impactul pe care Inteligența Artificială generativă îl are asupra educației deschise.

„Considerăm că accesul liber la cunoaștere și resurse educaționale este esențial pentru progresul societății, iar acest workshop contribuie semnificativ la promovarea principiilor fundamentale ale științei și educației deschise”, a transmis prof. dr. ing. Radu Vasiu câteva cuvinte despre organizarea ediției din acest an.

Luís Coelho, coordonatorul proiectului Ent-r-e-novators, profesor la Institutul Politehnic din Setubal, Portugalia, a declarat: „Acest workshop este foarte important pentru membrii universităților noastre, din alianța E³UDRES² , cercetători, doctoranzi și profesori, deoarece prezintă cele mai noi aspecte în Open Science, dar este și rezultatul cercetărilor și analizelor făcute în primul an de proiect. Astfel, a rezultat cât este de important să îi pregătim pe membri noștri în promovarea principiilor corecte și etice de știință, dar și cum să poată să producă inovare în regiuni.”

Evenimentul a avut loc în sala K1, Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, dar și online pe platforma Zoom, și a fost transmis live pe Facebook. Participarea a fost liberă, prezentările s-au desfășurat în engleză iar participanții au primit Open Education Workshop Participant Open Badges (Certificate digitale deschise) online și în plus, Certificate de participare pentru participanții fizic, în sală, eliberate de UPT cu validarea IEEE Romania.

„Ediția din acest an a Open Education & Science Workshop a fost un real succes, demonstrând interesul crescut pentru domeniul științei și educației deschise. Prezentarea de către experți de renume a celor mai noi tendințe și bune practici a contribuit semnificativ la stimularea dialogului și la identificarea de soluții inovatoare pentru provocările actuale, întâlnite atât în domeniul academic, cât și în viața de zi cu zi; de la impactul pe care rolul pe care educația deschisă și pedagogiile deschise îl au asupra tehnologiilor emergente, până la impactul pe care Inteligența Artificială îl are asupra educației deschise. M-au bucurat discuțiile ușor în contradictoriu, deoarece ele au permis explicarea, cu exemple reale, a unor concepte care altfel pot părea abstracte și nu de interes pentru fiecare dintre noi. Dar, în practica actuală, fiecare educator, cercetător și student are zilnic activități care conțin elemente de practici deschise. ”, a transmis dr. Diana Andone, directoarea Departamentului de ID/IFR și Educație Digitală și coordonatoarea acestor workshopuri.

Prezentările și materialele de la ediția din acest an vor fi disponibile pe platforma UniCampus.ro pentru a facilita liberul acces la informații, susținând astfel dezvoltarea continuă a sferelor academice, tehnologice, tehnice și științifice, inclusiv abordările de practici deschise pe care oamenii le pot utiliza în viața de zi cu zi.

