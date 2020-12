Cei de la USR PLUS Timiș, bucuroși că și-au dublat numărul de mandate în Parlament. „Vom purta discuții cu toate partidele non-PSD, cu excepția noului partid naționalist”

La o zi după alegerile parlamentare, reprezentanții USR PLUS Timiș au ținut să le mulțumească celor care i-au dus pe primul loc în județ și care, totodată, au dublat numărul de mandate câștigate de alianță, atât la nivel de județ, cât și pe plan național. La eveniment au participat copreședinții filialei județene, Cristian Moș (USR) și Raul Olajos (PLUS), viitorul senator Raoul Trifan și viitori deputați Cătălin Drulă, Daniel Liviu Toda și Nicu Falcău.

„S-a confirmat și la numărătoare ceea ce vă spuneam aseară: alianța USR PLUS a câștigat alegerile pe Timiș! Vreau să le mulțumesc timișorenilor și timișenilor pentru încrederea pe care ne-au dat-o. Pe județ, am câștigat cu 29%, PNL are 24% și PSD 19%. Avem 41% pe Timișoara, mai mult decât cele două adunate. Îi aveți aici pe viitorii parlamentari de Timiș – ne vom dubla mandatele – : viitorul senator Raoul Trifan, și viitori deputați eu (Cătălin Drulă – n.r.), Liviu Toda, Nicu Fălcoi. Delegația ar trebui să fie mai mare, dar astea sunt aberațiile sistemului de redistribuire. Cel puțin la nivel național, contează. (…) Sperăm că vom putea aduce schimbări procesului electoral în această legislatură. La nivel național, de asemenea, ne vom dubla ca număr, vor fi aproximativ 80 de parlamentari USR PLUS”, a declarat actualul și viitorul deputat Cătălin Drulă. Concret, acesta a spus că este foarte posibil ca PSD Timiș să dea doi senatori cu toate că a ieșit pe locul 3 în județ, în timp ce PNL și USR PLUS ar avea doar câte unul.

Acesta a precizat și informații despre posibile alianțe în vederea intrării la guvernare: „După ce analizăm rezultatele pe car ele avem, vom purta discuții cu toate partidele non-PSD, cu excepția noului partid naționalist (AUR – n.r.)”. Așadar, după cum era de așteptat – și fără declarațiile deputatului – USR PLUS va negocia cu PNL și „poate” cu UDMR. Problema unei majorități mai fragile decât era de așteptat este explicată de Drulă prin faptul că „Partidul Național Liberal a subperformat la nivel național”, dovedind că „strategia de a folosi aparatul de stat și atacurile nu au fost cea mai bună strategie”.

Printre altele, Drulă, completat și de colegii săi, a mai spus că acum USR PLUS se va concentra pe „discuții cu PNL și, cel mai probabil, și cu UDRM, pe programul nostru și angajamentele de guvernare”. Acestea din urmă ar fi 40 la număr, anunțate la București de Dan Barna și Dacian Cioloș, printre le regăsindu-se „Fără Penali”, alegeri în două tururi, „Fără pensii speciale” sau proiecte de infrastructură spitalicească, digitalizare și educație. Că tot veni vorba de Barna, întrebați dacă USR PLUS Timiș îl mai susține, reprezentanții partidului au spus că acesta și-a dovedit valoare dublând procentul luat acum patru ani.

Drulă a revenit și asupra problemelor locale. „Trebuie să privim spre viitor, să parafăm această majoritate, care să dea vicepreședinte USR la Consiliul Județean și viceprimarul PNL la Timișoara. Chiar îmi doresc să se întâmple aceste lucruri”, a spus deputatul.

În completare Cristian Moș, președintele USR Timiș și copreședinte al alianței în județ, a spus: „A fost o campanie atipică, am avut un scor bun, important este să facem acea majoritate (la nivel local – n.r.), înainte de a face învestirea guvernului. Alegerile locale au avut loc înainte de parlamentare și avem acești patru ani în care trebuie să arătăm că ce am promis vom și face, în administrația locală, centrală și europeană”.

Raul Olajos, omologul lui Moș în PLUS, a spus: „Am arătat care este raportul de reprezentabilitate în raport cu PNL. Acum începe o etapă de administrație, dar avem încredere în know-how-ul și capacitatea profesională pe care o au reprezentații noștri, atât la nivel central, cât și în administrația locală. Vrem să implementăm programul nostru atât la Timișoara și în Timiș, cât și Parlament”.

Viitorul senator Raoul Trifan a spus că „alegătorii au întotdeauna dreptate”. „Pentru mine începe o nouă etapă, trec de la o viață de IT, de la muncă într-o clădire de birouri, la mulți metri deasupra orașului, la o viață de parlamentar, cu muncă în clădirea Parlamentului”. Viitorul deputat Liviu Toda a adăugat că acum „putem lăsa toate discuțiile și toată gargara”, în timp ce Nicu Fălcoi, care va trece de la Senat la Camera Deputaților, a ținut să le mulțumească și simplilor membri USR PLUS și voluntarilor pentru implicare. „Este o nouă etapă în viața partidului, trecem la guvernare. Avem datoria să performăm, nu avem scuze, va trebui să performăm”, a spus actualul senator și viitorul deputat, menționând că vrea să lanseze cât de curând o platformă unde cetățenii pot veni direct cu propuneri legislative.

Pe final, reprezentanții USR PLUS au mai fost întrebați și despre posibilele nume agreate pentru a fi prim-ministru. „Premierul trebuie să fie o figură credibilă și acceptată de ambele partide (PNL și USR PLUS – n.r.). În acest moment, discuțiile sunt deschise, nu putem avea noi mari pretenții să venim noi cu propunerea de premier. Înțelegem realitatea scorului parlamentar. Este important ca oamenii care au subperformat să își asume acest lucru. Discuții vor fi foarte deschise”, a spus Drulă. Tot acesta, întrebat dacă este Ludovic Orban potrivit să continue în frunte Guvernului, a spus: „Rezultatul de ieri înclină spre nu”.

