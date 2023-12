Cel mai amplu eveniment expozițional dedicat artistei Suzana Fântânaru are loc la Muzeul de Artă Timișoara

Cel mai amplu eveniment expozițional dedicat artistei Suzana Fântânaru are loc la...

Catharsis la o margine de lume. Suzana Fântânariu, o retrospectivă/ Catharsis at the end of a world. Suzana Fântânariu, a retrospective, 07.12.2023- 30.05.2024, reprezintă cel mai amplu eveniment expozițional dedicat artistei care trăiește și creează în Timișoara, din 1986 până în prezent.

Muzeul Național de Artă Timișoara continuă seria de expoziții retrospective prin prezentarea Suzanei Fântânariu, născută în 15 septembrie 1947, la Baia, Suceava, una dintre cele mai importante artiste contemporane din România, într-un context de o anvergură muzeală fără precedent, care prezintă, tematic și contextual, peste 130 de lucrări în tehnici diverse (grafică, desen, obiect, carte-obiect, instalație, gravură, performance) împreună cu un vast fond documentar alcătuit din fotografii, materiale multimedia, cataloage, broșuri, texte de autor, etc.

Prima câștigătoare a bursei de creație Constantin Brâncuși la Cité International des Arts din Paris în 2006 printr-o selecție a 120 de dosare artistice cu proiectul „Atelier Deschis”, prin intermediul Institutului Cultural Român, Suzana Fântânariu își va dezvolta opera într-o modalitate complexă, aureolară, multidirecțională, abordând stiluri și tehnici tradiționale și moderne, pe care le inovează perpetuu, până astăzi.

„Într-o călătorie inițiatică dinspre influențele stampei japoneze (1975-1990) suprapuse expresiilor tematice specifice lirismului ancestral, caracteristic unor autori precum Lucian Blaga sau Mihai Eminescu, prin conlucrarea ideatică alături de Ion Desideriu Sîrbu, către spațializarea experimentală a bidimensionalului în volum și mișcare, cultivată de teoreticieni de artă precum Ileana Pintilie, Alexandra Titu (1990- 2010), Suzana Fântânariu descoperă, cercetează, redescoperă și metamorfozează obiecte, compoziții și suprafețe, evoluând spre un nou tip de limbaj, în care totemizarea formelor devine parte a unui algoritm ce transcede limitele sistemelor de scriere sau reprezentare.

În această a treia perioadă vizuală dedicată obiectului ca semn, (2010- 2023), colaborările cu critici de artă, curatori sau colecționari precum: Alexandru Chituță, Alexandru Gerdanovits, Grigore Ilisei, Călin Petcana, George Șerban, Cristina Simion sau Dan Adrian Bandea îi aduc o etapă de expunere și vizibilitate națională și internațională fără precedent în muzee și galerii, prin alcătuirea a multiple expoziții tematice.

Dialogurile și colaborările cu scriitori români importanți, precum: Ovidiu Pecican, Marin Sorescu, Florin Toma, Nicolae Tzone, Rodica Drăghicescu, etc. îi consolidează apetitul pentru tema cărților obiect, pentru grafica de carte, pentru natura lirică a discursului vizual, care se manifestă în plastica și în opera scrisă a autoarei.

Creația Suzanei Fântânariu se alcătuiește organic, incluziv și sistemic, asemenea straturilor succesive specifice structurilor naturii și istoriei antropologice, diversificându-se exponențial, conectându-se cu realități diverse în modalități atipice, care se transformă în potențiale direcții autonome, caracterizând un timp și un spațiu pe care îl umple de inovație și conținut” subliniază Andreea Foanene, curatoarea expoziției.

Motivat de dinamica cercetării, înțelegerii, contextualizării și recuperării integrității și integralității operei femeii-artist Suzana Fântânariu, Muzeul Național de Artă Timișoara va expune în 2023 lucrări din perioadele cele mai importante ale creației acesteia, începând cu etapa studiilor la Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca până în prezent.

Retrospectiva dedicată acesteia va fi alcătuită în Galeria Paul Neagu din cadrul Palatului Baroc din Timișoara, iar deschiderea oficială a expoziției va avea loc în data de 07.12.2023, orele 16:00-18:00.

Intrarea publicului în expoziție la vernisaj este gratuită.

