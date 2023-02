Cel mai bun “cortadores de jamon” din Spania, demonstrație live la restaurantul KAI. Timișoara devine, pentru doua zile, capitala europeană a gastronomiei autentice!

Timisoara devine, pentru doua zile, capitala europeana a gastronomiei, gratie evenimentului organizat de omul de afaceri Dan Dinu, patronul restaurantului KAI din complexul Iulius Town. Desiderio Sebastian, cel mai bun “cortadores de jamon” din Spania, care, in urma cu cateva zile, la Guijuelo, a castigat finala celui de-al XIII-lea campionat al taietorilor de sunca, va fi protagonistul unor demonstratii de arta gastronomica.

„In industria ospitalitatii, pentru a pastra standardul de cel mai bun, trebuie sa ti alegi pe masura cu cine sa lucrezi. Tocmai de aceea, in zilele de 14 si 15 februarie, vino la Kai, pentru a l intalni pe cel mai bun “cortadores de jamon” al Spaniei. Jamonul in Spania e “religie”.

Si daca jamonul e religie, cu siguranta Desiderio Sebastian e ingerul jamonului. Te va impresiona prin stilul lui cald, elegant si placut, iar modul de prezentare al farfuriei si gustul, sunt de pe alta lume”, promite milionarul Dan Dinu, patronul restaurantului KAI, in opinia caruia Desiderio Sebastian nu ar fi cel mai bun “cortadores de jamon” din Spania, ci chiar din intreaga lume.

„Cand l-am invitat noi la Timisoara era doar pe locul 3 in Spania, dar, cum norocul tine cu cei buni, in urma cu cateva zile a devenit numarul unu’ in campionatul spaniol a taietorilor de sunca. Ii asteptam pe toti amatorii de jamon la KAI si nu vor regreta”, spune Dan Dinu.

Finala celui de-al XIII-lea Campionat Spaniol de taietori de sunca, organizat de Asociatia Nationala a taietorilor de sunca (ANCJ), a avut loc, duminica trecuta, la Guijuelo (Salamanca).

Cu doua zile inainte de finala s-a efectuat selectia suncilor iberice de ghinda (75% rasa iberica) DOP Guijuelo si acestea au fost criteriile tehnice de selectie a suncilor pentru finala.

Anselmo Pérez (Campionul Spaniei in 2011) a explicat cum au fost selectate suncile cu scopul ca toti participantii sa fie pe picior de egalitate (sunci foarte asemanatoare, cu o diferenta de maxim 300 de grame intre fiecare sunca).

Pe de alta parte, suncile au beneficiat de maturare optima, invelite in slanina, pentru a usura munca tuturor taietorilor de hamon in timpul finalei.

