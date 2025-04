Cele mai bune destinații de vacanță pentru sezonul estival 2025 – Egiptul conduce în topul preferințelor românilor

Tinerii și cei dornici de excursii independente aleg fie un camper sau o cazare în sistem BnB. 80% dintre români își permit unul sau două concedii pe an. În timp ce mulți români din zona de sud și din vechiul Regat aleg litoralul românesc, bănățenii preferă un sejur în străinătate.

Avantajele unei vacanțe printr-o agenție de turism sunt evidente: siguranța cazării și a transportului la standard de calitate garantate, a serviciilor de suport, asigurări de călătorie precum și rambusarea, în anumite condiții, a banilor investiți, dacă din diverse motive trebuie să vă anulați concediul.

Una dintre cele mai dinamice agenții de turism din România, care are o gamă variată de oferte pe sezoane și destinații diverse, este Join UP! (Join UP! tour operator – pachete de vacanță, excursii de vacanță) – o agenție cu filiale în principalele orașe ale României, cu un call center dedicat și un site ușor de navigat unde puteți găsi de la oferte Last Minute la sejururi în peste 40 de țări, în funcție de buget și de preferințe.

Egipt, revelația anului 2025

Am studiat piața încă de la lansarea primelor oferte, în luna februarie. Numărul rezervărilor Early Booking la agențiile de turism a crescut cu până la 20% față de aceeași perioadă din 2024, iar cele mai atractive oferte s-au epuizat rapid, anunță tur-operatorii. Cererea uriașă pentru vacanțe în străinătate rezervate cu luni înainte a schimbat regulile jocului. Încă din ianuarie, mulți români și-au asigurat deja sejururile pentru vara și iarna lui 2025.

Această tendință vine și cu avantaje semnificative pentru turiști: tarife mai mici, acces garantat la cele mai dorite destinații și hoteluri, dar și mai multă flexibilitate în organizarea călătoriilor.

Spania, Portugalia și Cipru se numără printre revelațiile anului, iar Egiptul este vedeta rezervărilor, în rândul unor agenții de turism. În 2025, românii și-au diversificat alegerile, orientându-se către destinații mediteraneene însorite precum Spania (Costa Brava, Costa Dorada), Italia (Insula Ischia), Portugalia (Madeira, Algarve) sau Cipru.

Spania este pe val, determinând mulți tur-operatori să suplimenteze zborurile charter pentru această destinație.

În același timp, Egiptul înregistrează cea mai spectaculoasă creștere – cu până la 25% mai multe rezervări față de aceeași perioadă a anului trecut.

Iarna poate fi ca vara

Prin bunăvoința celor de la Join UP! am testat pentru timișoreni cea mai căutată destinație din 2025.

Am făcut asta la finalul lunii februarie, când, contrar așteptărilor, cursele charter spre Egipt erau pline, timișorenii bucurându-se de temperaturile optime din această perioadă în Hurghada și Sharm el Sheikh. Dacă pe timpul zilelor însorite, așa cum sunt tot timpul anului, în februarie temperatura aerului este între 23 și 25 de grade Celsius, iar multe piscine sunt încălzite, nu trebuie ratată pentru echivalentul a 30 de USD nici aventura unică a unei scufundări cu instructor, printre recife de corali, pești tropicali exotici și creaturi marine fascinante într-o aventură de scufundări de neuitat. O experiență unică pe care Marea Roșie o oferă, alături de scurte croaziere de o zi, cu prânzul luat în larg și cu o atmosferă locală specifică. Spre deosebire de agenții mici, Join UP! are cel puțin un reprezentant în fiecare dintre locațiile și stațiunile unde operează, care se dovedesc extrem de utili indiferent ce problemă întâmpinați dar care vă ajută și pentru a vă îndruma spre cele mai atractive obiective și programe turistice și culturale, dar si sportive sau de agrement. În plus, Join UP! folosește și o rețea de ghizi locali, majoritatea vorbitori de limba română.

Un prim avantaj al agenției este că oferă zboruri charter Timișoara – Sharm el Sheikh, de numai 3 ore și jumătate, în timp ce un bilet normal, cu două escale, vă va răpi între 12 și 30 de ore de zbor și escale prelungite.

Pentru cei ce rămân doar în stațiune nu este nevoie de viză, dar cei care doresc să facă un safari în Peninsula Sinai sau să viziteze fascinantul Cairo, Piramidele și Sfinxul trebuie să își ia o viză turistică. Costă numai 25 de dolari americani, se aplică simplu printr-un formular la sosirea pe aeroportul din Sharm el Sheikh, și se eliberează în câteva minute, chiar pe aeroport.

Stațiunea Sharm el Sheikh este perla turismului marin din Egipt, iar agenția Join UP! ne-a oferit o demonstrație de excelență în ospitalitate prin cazarea la complexul hotelier Savoy. Situat chiar pe plajă, în centrul SOHO Square, acest complex de 5 stele oferă un cadru tropical luxuriant şi camere luxoase cu TV prin satelit. Printre facilităţile disponibile se numără 5 piscine şi activităţi de sporturi nautice, printre care scufundări şi snorkeling. De asemenea, sunt disponibile terenuri de tenis şi de squash. Camerele luminoase ale Hotelului Savoy Sharm El Sheikh au decor interior modern şi elegant. Toate camerele au terasă sau balcon privat, cu vedere panoramică la grădinile amenajate, la piscine sau la Marea Roşie. Cele 6 restaurante ale Hotelului Savoy Sharm El Sheikh servesc preparate din întreaga lume, inclusiv asiatice, italiene şi mediteraneene. Oaspeţii se pot bucura de o gamă variată de băuturi, de muzică live şi narghilele la oricare dintre cele 5 baruri. Celebra zonă SOHO Square din Sharm El Sheikh oferă programe de divertisment pentru toate gusturile şi include o varietate de restaurante, cafenele şi baruri. Centrul Aqua Spa & Wellness asigură diverse tratamente de sănătate şi de înfrumuseţare, inclusiv masaje ayurvedice şi exfolieri corporale. De asemenea, hotelul are un club pentru copii şi o sală de jocuri cu fotbal de masă şi darts. Aeroportul Internaţional Sharm El Sheikh este la 8 km. Serviciul de transfer de la aeroport cu autobuzul hotelului este disponibil.

Cu beduinii prin deșert

O experiență unică oferită de agenția Join UP! este o excursie de om zi, prin deșertul Peninsulei Sinai, între Ras Mohammed National Park și monumentalul Munte Sinai, un loc biblic, cu o puternică încărcătură simbolică.

Pentru cei care doresc să petreacă o noapte deosebită, satele beduinilor sunt locuri cu priveliște la stele, unde puteți călări cămilele printre dunele deșertului. După plimbarea cu cămila sau dromaderul la apusul soarelui, prin dunele de nisip din Sinai, veți savura sub cerul înstelat al deșertului ceaiul specific beduinilor, asezonat cu mirodeniile speciale ale deșertului, o cina beduină și veți privi spectacolul oriental organizat de aceștia.

Noi am ales o excursie prin soarele de februarie, extrem de fierbinte, în ciuda vântului tăios de februarie, cu mașinile de teren. Întâlnirile cu localnicii, femei și copii ce vând bijuterii artizanale lucrate manual, venind din mijlocul deșertului, din construcții antice, de piatră, este o priveliște parcă din altă lume.

Cairo – un mozaic cu o populație cât a României

Un oraș colorat și în plină mișcare, așa cum doar marile aglomerări urbane din Nordul Africii, care se zbat între progres și sărăcie pot fi, Cairo are o populație estimată între 18 și 21 de milioane de locuitori.

Un trafic absolut nebunesc care contrastează cu bătrânii care stau la ceai și narghilea, la terasele ceainăriilor de pe trotuare, vânzători ambulanți dar și clădiri impozante, de la cele coloniale până la cele contemporane, cu apartamente ce ajung și până la 2,5 milioane de dolari. Toate acestea le-am surprins și în traficul infernal, în care paradoxal se înregistrează extrem de puține accidente, dar mai ales de pe apă.

În Cairo, pe lângă un cartof dulce luat de pe stradă, direct de la sobele de tuci, pe roți, o tradiție culinară străveche, am făcut o croazieră pe fluviul-rege, Nilul, despre care s-au scris atâtea istorii și care joacă rolul de sursă vitală pentru alimentarea cu apă și pentru agricultura țării. O croazieră pe Nil, în mijlocul orașului, este o deconectare de la nebunia străzii, astfel că puteți admira orașul de pe linia apei. Ca peste tot în Egipt, și barcagii sunt extrem de prietenoși cu românii, mai ales cei mai în vârstă care încă au nostalgia vremurilor când România a contribuit decisiv la construirea fabricilor de ciment, instalații de apă și irigații sau construirea marelui baraj de la Aswan.

Tot în Cairo nu puteți rata Muzeul Egiptean, care găzduiește o vastă colecție de antichități din Egiptul Antic. Muzeul are peste 120.000 de piese, iar majoritatea obiectelor de artă sunt expuse în vitrinele muzeului, restul fiind păstrate în depozite. Aici pot fi admirate colecții impresionante de statui, sarcofage, papirusuri, mumii, obiecte din ceramică și multe alte piese de valoare.

La fel de important este că agenția de turism Join UP! pregătește deja vizite pentru clienții săi la Marele Muzeu Egiptean din Giza, mult-așteptatul megaproiect al guvernului egiptean, după 24 de ani de construcție și o investiție de peste un miliard de dolari. Marea inaugurare oficială pentru public va avea loc pe 3 iulie 2025 și promite să fie o ceremonie la fel de grandioasă ca și comorile pe care le găzduiește.

Situat în apropierea Piramidelor din Giza, muzeul va oferi vizitatorilor ocazia de a explora aspecte ale Egiptului antic, prin expunerea a peste 100.000 de obiecte arheologice.

Odată finalizată, vasta colecție de artefacte faraonice a muzeului va include antichități din mormântul regelui Tutankhamon, expuse integral pentru prima dată de când au fost descoperite, în 1922.

Atriumul de la intrare este dominat de o statuie veche de 3.200 de ani a faraonului egiptean Ramses al II-lea.

Conexiunile vizuale cu Piramidele din Giza vor avea prioritate, în timp ce un pasaj lung de doi kilometri și 500 de metri lățime va duce direct la complex.

Odată finalizat, muzeul va primi titlul de cel mai mare muzeu din lume, după celebrul Luvru din Paris, care se întinde pe 73.000 de metri pătrați.

Statui colosale ale faraonilor împodobesc marea scară de la Marele Muzeu Egiptean din Cairo, în timp ce un Atrium de oțel se înalță deasupra clădirii, fiind proiectat să atragă curenți de aer mai reci pentru a atenua căldura deșertului.

Vastul complex, situat aproape de platoul piramidelor din Giza, va deveni un reper imposibil de ratat. Cunoscut și sub numele de Muzeul Giza, clădirea este încadrată de Piramidele din Giza.

Asta cu atât mai mult, cu cât el se află în apropierea celor mai faimoase simboluri ale Egiptului, unde am fost împreună cu un ghid egiptean vorbitor de limba română, colaborator al agenției. Ne referim, desigur, la cele mai faimoase trei piramide din Giza, lângă care se află și monumentalul Sfinx. Marele Sfinx de la Giza este o statuie gigantică din calcar, înfățișând un leu cu cap de om. Statuia face parte din ansamblul monumentelor de pe platoul Giza, fiind situat la vest de fluviul Nil. Chipul sfinxului este considerat a-l reprezenta pe faraonul Khafra. Aproximativ 15 milioane de persoane vizitează anual Sfinxul și piramidele, iar numărul acestora este în creștere, mai ales cu cerea tot mai mare pentru destinația Egipt și cu deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, din iulie anul acesta.

Egipt cu Join UP!

Egiptul a fost dintotdeauna o destinație cheie pentru Join UP!, cu peste 3 milioane de turiști din diverse piețe care au ales-o pentru vacanțele lor. Alături de Turcia, Egiptul rămâne una dintre destinațiile de top din portofoliul brandului.

a fost dintotdeauna o destinație cheie pentru Join UP!, cu peste 3 milioane de turiști din diverse piețe care au ales-o pentru vacanțele lor. Alături de Turcia, Egiptul rămâne una dintre destinațiile de top din portofoliul brandului. Sharm El Sheikh, una dintre cele mai populare locații Join UP!, se remarcă drept o alegere de top pentru călători, în special pentru piețele europene. În România, deși Hurghada a fost istoric stațiunea preferată pentru 80% dintre turiști, Sharm El Sheikh câștigă tot mai multă atenție ca o alternativă atractivă.

Egiptul este o destinație ideală pe tot parcursul anului, oferind o gamă variată de experiențe. Deși turiștii români sunt deja familiarizați cu Hurghada, Sharm El Sheikh vine cu avantaje unice, inclusiv hoteluri de calitate superioară și o selecție largă de opțiuni de agrement. În plus, din Sharm se poate ajunge rapid și ușor la Cairo, unde turiștii pot vizita celebrele piramide și alte atracții emblematice din Giza.

Join UP! oferă un avantaj major prin rețeaua sa extinsă de zboruri către Egipt. Operăm zboruri spre Egipt din următoarele aeroporturi din România:

Sharm El Sheikh : din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea, oraș din care am lansat pentru prima dată zboruri către Sharm în acest an.

: din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea, oraș din care am lansat pentru prima dată zboruri către Sharm în acest an. Hurghada : din București, Iași, Cluj-Napoca și Suceava.

: din București, Iași, Cluj-Napoca și Suceava. Egiptul este recunoscut pentru infrastructura sa turistică dezvoltată, cu numeroase hoteluri noi care apar frecvent.

Este mult mai convenabil și mai avantajos din punct de vedere financiar să cumperi o vacanță în Egipt printr-un operator de turism decât să îți organizezi singur călătoria: operatorul de turism se ocupă de toate detaliile — pachetul turistic include zbor, cazare și transfer la hotel. În plus, prețurile oferite de tour operatori sunt considerabil mai bune decât cele pe care le-ai găsi rezervând individual.

Portofoliul Join UP! îți poate oferi exact ceea ce ai nevoie: hoteluri pentru adulți, pentru familii cu copii, hoteluri pentru tineri cu cluburi de noapte, hoteluri cu propriile parcuri acvatice și multe altele.

Avem unul dintre cele mai variate portofolii de hoteluri exclusive de pe piață, multe dintre ele în Sharm El Sheikh și câteva în Hurghada:

de pe piață, multe dintre ele în Sharm El Sheikh și câteva în Hurghada: Savoy 5 *

* Sierra 5 *

* Grand Oasis Resort 4+*

Sierra Hotel 5 *

* Grand Oasis Resort 4+*

Safir Sharm Waterfalls Resort 5 *

* Parrotel Beach Resort 5 *

* Parrotel Aqua Park Resort 4+*

Parrotel Lagoon Resort 5 *

* Sharm Holiday 4 *

* Maritim Jolie Ville Resort & Casino 5 *

* Queen Sharm Resort 4+*

Barcelo Tiran Sharm 4 *

* Sea Beach Aqua Park 4+*

Naama Bay Hotel & Resort (EX. Tropitel Naama Bay) 5 *

* Ivy Cyrene Island Aqua Park 4 *

* Ivy Cyrene Sharm 4 *

* Amphoras Beach (EX. Shores Amphoras) 5 *

* Amphoras Blu (EX. Shores Aloha) 4 *

* Amphoras Aqua (EX. Shores Golden) 4 *

* Amwaj Oyoun Hotel & Resort 4 *

* Seti Sharm 4 *

* Old Vic Resort 4*

Merită menționat faptul că Savoy 5* este unul dintre cele mai populare hoteluri selectate de noi pentru cazări în cadrul tururilor de presă. Situat în faimosul Soho Square, combină perfect confortul, luxul și o locație excelentă pentru relaxare, fiind o alegere ideală pentru turiști.

Tour operatorul Join UP! recomandă Egiptul ca destinație perfectă atât pentru cei care doresc să se relaxeze într-un resort, cât și pentru turiștii activi, dornici să descopere locuri noi și să trăiască aventuri. În Egipt, cea mai convenabilă și sigură modalitate de a explora țara și de a te bucura de diverse activități – precum vizitarea siturilor istorice, a piramidelor sau a celui mai mare muzeu în aer liber din lume – este printr-un pachet turistic complet.

În sezonul de vară 2025 (1 aprilie – 30 septembrie), Join UP! estimează că va transporta aproximativ 000 de turiști către Sharm El Sheikh și 28.000 de turiști către Hurghada, cu un total de peste 60.000 de turiști care vor călători în Egipt.

Join UP! – mai mult decât o simplă agenție de turism

Join UP!™ este un brand internațional de turism : un brand puternic și rezilient, cu prezență în 9 țări.

: un brand puternic și rezilient, cu prezență în 9 țări. Join UP! România este unul dintre jucătorii cheie pe piața turismului din România, cu o creștere rapidă și planuri pe termen lung. Echipa locală este formată din 24 de profesioniști.

este unul dintre jucătorii cheie pe piața turismului din România, cu o creștere rapidă și planuri pe termen lung. Echipa locală este formată din 24 de profesioniști. Rețea extinsă de zboruri : extindem constant aria de orașe de plecare din România, pentru a oferi clienților noștri mai multe opțiuni de călătorie regională.

: extindem constant aria de orașe de plecare din România, pentru a oferi clienților noștri mai multe opțiuni de călătorie regională. Destinații diverse : portofoliul Join UP!™ include peste 40 de destinații turistice, adaptate specificului fiecărei piețe.

: portofoliul Join UP!™ include peste 40 de destinații turistice, adaptate specificului fiecărei piețe. Pachete turistice complete: Join UP!™ este specializat în pachete turistice care includ zboruri, cazare, transferuri, asigurare și programe de excursii.

Join UP!™ este un grup de afaceri cu, printre altele, SkyUp Airlines, partenerul strategic de încredere pentru zboruri charter. De altfel, este singura agenție de turism din România care are în portofoliul grupului de firme propriul operator aerian, ceea ce reprezintă un motiv în plus pentru a alege o ofertă sigură la un preț accesibil. Prin SkyUp Airlinea, Jojn Up! asigură transport din orașele României și pentru turiști de la agenții locale, partenere, către cele 40 de destinații din oferta all-season.

Agenția a intrat de mai mulți ani pe piața internațională, cu oferte personalizate în funcție de așteptările și bugetul fiecăruia. Acum, tour-operatorii care împărtășesc brandul Join UP!™ lucrează în Moldova, Letonia, Lituania, Estonia, Kazahstan, Polonia, Republica Cehă și România.

DESTINAȚII ȘI ORAȘE DIN CARE JOIN UP! OPEREAZĂ ZBORURI

Oraș Destinații Arad Antalya Bacău Antalya Baia Mare Antalya Constanţa Antalya Cluj-Napoca Antalya, Hammamet, Creta, Hurghada, Larnaca, Sharm EL Sheikh Bucureşti Antalya, Hammamet, Creta, Hurghada, Larnaca, Sharm EL Sheikh, Tenerife Suceava Antalya, Hammamet, Creta, Hurghada, Sharm EL Sheikh Braşov Antalya, Creta Craiova Antalya, Creta Sibiu Antalya, Creta Târgu Mureş Antalya, Creta Iaşi Antalya, Creta, Hurghada, Larnaca, Sharm EL Sheikh Timişoara Antalya, Creta, Sharm EL Sheikh Oradea Antalya, Sharm EL Sheikh Destinații Orașe Antalya Arad, Bacau, Baia Mare, Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Oradea, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Timisoara, Constanta Sharm EL Sheikh Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava, Timisoara Hurghada Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Suceava Enfidha Bucharest, Cluj-Napoca, Suceava Heraklion – Town Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Timisoara Larnaca Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi Tenerife Bucharest

Comentarii

comentarii