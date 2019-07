Comentarii

Te tentează un iPhone nou-nouț sau un Samsung Galaxy de a 10-a generație? Te atrage tehnologia din noile telefoane Huawei? Și pe noi, însă prețurile vârfurilor de gamă nu mai sunt ca altădată. Din fericire, există în continuare telefoane care sunt suficient de puternice și suficient de ancorate în cerințele prezentului pentru a te mulțumi pentru cel puțin 2 ani de acum încolo. De aceea, ne-am gândit să facem o listă și să îți prezentăm cele mai bune telefoane de altădată, pe care le poți lua acum mult mai ieftin. iPhone 8 și iPhone 8 Plus Știm că numele îți dă senzația că iPhone 8 și fratele său mai mare , iPhone 8+, au fost lansate acum mult timp. Însă acestea fac parte din generația imediat trecută. Față de un iPhone XS sau XR, prețurile coboară lejer sub 3000 de lei. Pentru această sumă, ai la dispoziție un procesor echipat pentru toate aplicațiile și tehnologiile pe care Apple le promovează (realitate augmentată, de exemplu). Camera foto se înscrie în normele prezentului, iar iPhone 8+ îți pune la dispoziție chiar și o cameră destinată portretelor. Ecranul de 4.7” sau cel de 5.5” sunt suficient de mari pentru absolut tot ce îți dorești să vezi. În plus, formatul clasic 16:9 îți va arăta conținutul video pe fiecare pixel al ecranului. Nu uita și de update-urile sistemului de operare. Așa cum ne-a obișnuit, Apple va oferi iOS 13 începând din toamnă, iar iPhone 8 și iPhone 8+ se află printre telefoanele care se vor bucura de el. Samsung Galaxy S9 Dacă iOS ți se pare prea restrictiv, e cazul să treci pe Android. Dacă vrei să mergi la sigur, Samsung este răspunsul pe care îl cauți. Este și mai accesibil decât iPhone-urile de mai sus, iar pentru mai puțin de 2500 de lei, vei primi un ecran excepțional Super AMOLED, Infinity Display de 5.8”, o cameră cu diafragmă variabilă și cu filmare super slow motion, de 960 de cadre pe secundă, difuzoare stereo AKG și un design considerat de mulți drept cel mai reușit în rândul telefoanelor mobile. Pasionații de fotografie și de multimedia vor fi atrași cel mai mult de către acest telefon. Huawei P20 Știm că toată atenția este îndreptată către noul P30 , însă nici P20 nu este de evitat, mai ales că prețul este de aproximativ 2000 de lei. Pentru această sumă, primești o cameră foto ce poartă marca Leica, 128GB de stocare pentru absolut toate fotografiile și clipurile video pe care le vei realiza, precum și un procesor propriu, ce nu se lasă intimidat de cele mai solicitante aplicații. La fel ca Samsung, și Huawei oferă un mod de înregistrare video la un număr ridicat de cadre pe secundă (960). Huawei P20 se laudă cu fucția Master AI, ce identifică 19 scene și obiecte diferite și ajustează expunerea și culorile în conformitate cu acestea. Astfel, utilizatorii sunt gata să trimită fotografiile imediat, fără a mai pierde timpul cu editarea. Sony Xperia XZ2 La întrebarea „Mai face Sony telefoane”, Xperia XZ2 este o parte din răspuns. Divizia de telefoane mobile a celor de la Sony s-a restrâns în ultima perioadă. Vestea bună e că, făcând acest lucru, japonezii s-au putut concentra pe a face câteva modele la o calitate foarte bună. Sony Xperia XZ2 este unul dintre aceste modele. Toate cunoștințele legate de hardware au fost materializate în acest model. Sony pune accent pe funcțiile multimedia: înregistrare video 4K HDR, super slow motion la 960 de cadre pe secundă, difuzoare stereo și sunet de înaltă rezoluție. Toate acestea sunt disponibile acum pentru sub 2500 de lei. Poate că acestea nu sunt cele mai bune telefoane din punctul tău de vedere, așa că așteptăm părerile tale.

