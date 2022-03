Cele mai tari seturi Lego Architecture în 2022

Cele mai bune seturi de Lego Architecture celebrează atât designurile de neconfundat ale clădirilor celebre, cât și natura modulară a Lego. Pe măsură ce linia continuă să se extindă, cu siguranță vei găsi versiuni ale destinațiilor tale preferate.

La fel ca cele mai bune seturi Lego pentru adulți, seturile Lego Architecture sunt cadouri grozave – mai ales dacă există o ocazie specială pe care vrei să o marchezi, cum ar fi momentul în care te-ai logodit la Turnul Eiffel. De asemenea, poți achiziționa seturi Lego Architecture pentru a servi drept sursă de inspirație pentru viitoarele vacanțe, cum ar fi acea excursie la Tokyo pe care ai dorit întotdeauna să o faci.

În acest ghid, am enumerat câteva dintre cele mai bune seturi de Lego Architecture disponibile acum, toate care onorează structurile originale și ne inspiră.

Lego Architecture Statuia Libertății

Setul Lego Architecture Statuia Libertății este o capodoperă dublă de design, oferind nu numai o recreare uimitor de fidelă a arhitecturii, ci și imită cumva forma curgătoare a mantiei de cupru cu ajutorul plasticului neted. Având o înălțime de 44 cm când este complet, arată atrăgător pe raft. Culorile au fost potrivite cu atenție cu cele reale.

Lego Architecture San Francisco

Setul Lego Architecture San Francisco este preferatul nostru dintre toate seturile Skyline deoarece combină cele mai frumoase vederi din oraș. În stânga există o serie de clădiri emblematice din San Francisco, inclusiv în stilul Art Deco al Turnului Coit, piramida Transamerica modernă și strada California 555 de la mijlocul secolului. În mod adorabil, totuși, există și dealurile abrupte ale celebrelor străzi din San Francisco, pavate cu cărămidă roșie.

Dar partea cu adevărat inteligentă este Podul Golden Gate, care are cele două turnuri la înălțimi diferite, pentru a-i da aspectul de întindere în depărtare – ajungând chiar până la a pune cel de-al doilea turn de pod în spatele micuței insule Alcatraz din mijloc. Arată absolut genial și aduce un zâmbet de fiecare dată când îl vedem.

Lego Architecture Trafalgar Square

Setul Lego Architecture Trafalgar Square prezintă Galeria Națională – care are un interior ascuns, cu artă înăuntru – plus Coloana lui Nelson flancată de patru lei. Asta în plus față de copaci, stâlpi de iluminat și autobuze cu etaj, toate la scară. Pare aglomerat, dar în cel mai bun mod. La fel ca adevărata imagine, acest set este plin și plin de viață, chiar și fără figurine.

Lego Architecture New York

Vrei clădiri grozave? Iată setul Lego Architecture New York. Avem a doua apariție a Statuii Libertății, de data aceasta în formă inteligentă de micro-figură (fără torță, din păcate, singurul defect al acestui set). Celelalte clădiri arată excelent. Există textura recunoscută instantaneu a Statuii Empire, vârful emblematic al lui Chrysler, și ne place amploarea pe care o obții cu dimensiunea One World Trade Center. Clădirea Flatiron este poate cel mai inteligent design de aici, folosind piese rotunde pentru a crea forma de pană. Acesta este poate setul de Lego care surprinde cel mai bine aspectul clădirilor fără compromisuri.

Lego Architecture Tokyo

La fel ca setul San Francisco de mai sus, setul Lego Architecture Tokyo distrează cu adevărat cu conceptul său, amestecând clădiri și locații într-un mod care este profund satisfăcător. Din nou, este, de asemenea, un amestec minunat de nou (Tokyo Skytree, Cocoon Tower și Tokyo Big Sight) și tradițional (cireși și o pagodă). Există și muntele Fuji dar și jungla de neon.

Lego Architecture Shanghai

Aici avem o combinație bogată de stiluri arhitecturale și un set frumos de culori. Setul Lego Architecture este cel mai plăcut din punct de vedere estetic. Cu siguranță se vede așa în fotografii și de la distanță. Singurul motiv pentru care nu este mai sus pe listă este că nu arată la fel de bine în persoană. Îmbinările sunt puțin prea proeminente în comparație cu fidelitatea setului din New York.

Dar este totuși un set excelent, din toate motivele prezentate mai sus, și cu atât mai mult dacă îți place Shanghai. Apreciem combinația dintre clădirile tradiționale (Pagoda Longhua, Templul Chenghuang Miao), cele moderne (World Financial Center, Turnul Shanghai) și cele unice (Oriental Pearl Tower). Este puțin păcat că Turnul Jin Mao nu a intrat, dar nu le poți avea pe toate.

