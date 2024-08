Celebrarea Orașului și dincolo de gratii: Festivalul Rod a ajuns la deținuți

Ediția a V-a Rod Festival a debutat la Penitenciarul Timișoara cu o sesiune inedită de desene și caricaturi realizate deținuților de artiștii Cătălin Nedelcu și Ovidiu Balint.

Cu ocazia sărbătorii orașului din acest weekend, și persoanele private de libertate au avut parte de un moment special, grație Rod Festival – cunoscut pentru aducerea culturii în locuri unde oamenii nu au acces la libertate sau la evenimente publice.

Echipa Rod a vizitat o secție cu regim deschis a Penitenciarului Timișoara, ca parte a evenimentelor din programul Celebrarea Orașului 2024, însoțită de doi caricaturiști: Ovidiu Balint și Cătălin Nedelcu.

„Celebrăm Timișoara, asta facem. Putem celebra orașul și din penitenciar. Întregul proiect Rod Festival este dedicat apropierii oamenilor din medii marginalizate de fenomenul artistic. Am venit să spargem monotonia și să aducem o parte din sărbătoare și dincolo de gardurile unei instituții penitenciare. Nu am crezut că există locuri atât de interesante, însă nu vreau să înțeleagă cineva că ar trebui să comită o infracțiune ca să ajungă aici. De cinci ani, ne implicăm în astfel de medii dificile, iar oamenii se simt cu adevărat respectați și luați în considerare. Prin Rod Festival, încercăm să aducem arta mai aproape de cei din comunități marginalizate. Este un proces de durată, complicat adesea”, a declarat Florin Iepan, directorul Asociației DocuMentor.

Caricaturi pentru aproape o sută de deținuți

Artiștii Ovidiu Balint și Cătălin Nedelcu au realizat portrete și caricaturi pentru aproape o sută de deținuți, o experiență nouă și captivantă și pentru ei.

„Pentru mine, nu există oameni cu suflet urât, doar oameni care au greșit sau s-au pierdut pe drum. O astfel de experiență este benefică pentru toți cei implicați. Este foarte important că cei de aici au simțul umorului. Nu mă așteptam să găsesc un simț al umorului atât de dezvoltat aici. Mi-am permis să exagerez puțin, așa cum se face în caricaturi. Trebuie să fie veselă, altfel nu mai este caricatură. Rolul meu este să aduc bucurie”, a spus artistul Cătălin Nedelcu.

„Nu am mai făcut caricaturi într-un penitenciar, este o premieră și pentru mine. Este ceva nou și interesant”, a adăugat caricaturistul Ovidiu Balint.

Veselia a fost la ea acasă

Deținuții s-au bucurat timp de câteva ore de surpriza oferită de Rod Festival.

„Vă mulțumim că ați venit, ne-ați făcut să ne simțim foarte bine și vă așteptăm să reveniți. Eu sunt din Sânnicolau Mare, dar cunosc bine Timișoara. Tot timpul a fost un oraș frumos. Vă mulțumim că ne-ați scos dintr-o stare mai tristă. Ziua aceasta o vom ține minte mult timp. De mult nu am mai râs atât de mult. Sunt condamnat la un an și două luni de detenție. Am greșit, m-am urcat la volan băut, dar nu o voi mai face niciodată. Sper să nu mai ajung niciodată aici”, a spus unul dintre deținuți.

„Este o idee foarte bună că ați venit la penitenciar să faceți caricaturi. Ne relaxăm și uităm puțin de probleme. Orice activitate care ne ajută să treacă timpul mai ușor este binevenită. Artiștii sunt talentați. Nu mi s-a mai făcut caricatură, nici afară, nici aici. Vom duce portretele acasă și le vom pune în ramă”, a spus o altă persoană privată de libertate.

„Portretul este foarte reușit. Nici nu mă așteptam să fie mai bine. Poate ar mai fi putut adăuga o cicatrice, dar e bine așa. Pentru noi, aceasta este o formă de a ne reconecta cu comunitatea. E ceva distractiv și ne scoate din starea în care ne aflăm. Vă mulțumim că ați venit și vă așteptăm să reveniți”, a adăugat un alt deținut.

Conducerea secției Penitenciarului Timișoara consideră că orice eveniment artistic este binevenit pentru deținuți.

„Este cu adevărat ceva deosebit. Mă bucur că și persoanele private de libertate au avut ocazia să se bucure de aceste caricaturi. Astfel de evenimente sunt, cu siguranță, benefice. Am mai colaborat cu cei de la Rod Festival și s-a văzut efectul pozitiv în rândul deținuților”, a declarat Andrei Băltean, șeful secției.

Despre Timișoara, din perspectiva deținuților

Pentru că zilele acestea sunt dedicate Celebrarea Orașului, i-am întrebat pe deținuți și despre Timișoara.

„Eu sunt din Cluj. Despre Timișoara de azi nu pot spune prea multe, doar că am ajuns aici la pușcărie. Am mai fost când eram mai mic și am câteva rude aici. Totuși, Clujul are tot ce îți dorești. Fiind născut și crescut în Cluj, aleg Clujul. Acum se face și metroul, sunt multe noutăți. Aici e mai greu”, a spus unul dintre ei.

„Sunt din apropiere de București. Timișoara este un oraș frumos. Chiar și pușcăria asta este foarte frumoasă. Ne apropiem de eliberare și ne vom întoarce acasă la familie. Trebuie să fim cuminți, condițiile de aici sunt mai bune decât în alte penitenciare. Deși suntem departe de casă, este dificil pentru cei dragi să ne viziteze aici”, a declarat un alt deținut.

Evenimentul Rod la Penitenciar este cuprins în programul mai amplu City Celebration Timișoara. Proiectul face parte din Programul cultural național ,, Timișoara -Capitala Europeană a Culturii în anul 2023″ și este finanțat prin programul Legacy Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume prin bugetul de la Ministerul Culturii.

