Celebrul caricaturist Ștefan Popa Popas, la „Maratonul vaccinărilor”

Celebrul caricaturist Ștefan Popa Popas s-a vaccinat, sâmbătă, împotriva Covid 19, alături de alte 2.300 de persoane, la ”Maratonul Vaccinării – imunizare fără programare”, care se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, timp de două zile.

”M-am vaccinat pentru că mi-am dat seama, urmărind reacțiile din alte state implicare în lupta anti-covid, că procentul de infectare a populației a scăzut după vaccinare. Vreau să cred că și la noi procentul de infectări o să scadă, dacă populația înțelege să se vaccineze. Mă bucur că, și de această dată, Timișoara a arătat României că, atunci când vrea, e cu mai mulți pași în fața marilor orașe”, a declarat, pentru Cotidianul.ro, Ștefan Popa Popas.

Acținea de imunizare a populației, fără programare, doar cu cartea de identitate a debutat vineri, de la ora 16 și se va desfășura, non-stop, până luni dimineața, la ora 8. Inițiativa i-a aparținut medicului Dorel Săndesc, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, care, împreună cu peste 500 de medici, medici rezidenți, studenți la medicină și asistenți medicali vor asigura permanența pentru cei care doresc să se imunizeze împotriva Covid-19. Pentru aceasta au fost puse la dispoziția doritorilor aproximativ 12.000 de doze de vaccin Pfizer în 30 de fluxiri disponibile. Este prima acțiune de acest fel din România.

”Sunt deosebit de bucuros și mulțumit că acțiunea noastră a avut succes. Peste 2.300 de vaccinuri în 24 de ore este foarte bine. Am avut doritori cu vârstele cuprinse între 16 și 92 de ani. Chiar dacă am fi vrut să vaccinăm, în această perioadă, mai mult decât am făcut-o, lucrul acesta era imposibil din punct de vedere fizic. Maratonul Vaccinării, Timișoara aprilie 2021 este un succes și voi întreprinde toate demersurile pentru repetarea lui”, spune medicul Dorel Săndesc, inițiatorul maratonului.

