Celentano, în vizită la Timișoara! ,,În meseria noastră, norocul joacă un rol nepermis de mare“- Adrian Văncică

Programul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, ce continuă și în anul 2024, surprinde, și de data aceasta, cu un invitat îndrăgit de o țară întreagă! Actorul Adrian Văncică, cunoscut pentru rolul ,,Celentano”, din serialul românesc ,,Las Fierbinți” a ajuns la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Conferinței „Între Las Fierbinți și Anul Nou care n-a fost – O întâlnire cu un actor de succes”.

Discuția a fost moderată de Robert Șerban, scriitor, jurnalist și om de televiziune. Acesta este, de asemenea, și autorul a numeroase volume de poezie, eseuri și interviuri, fiind activ și ca moderator al emisiunii de cultură Piper pe limbă la TVR Timișoara. Este redactor al revistei literare Orizont și al altor publicații culturale.

Satira vieții românești, exemplificată prin serialul care aduce seară de seară publicul românesc în fața televizoarelor, reflectă într-un mod comic și amar realități sociale și culturale din România. Serialul folosește personaje emblematice: primarul corupt- Vasile, afaceristul ambițios, dar naiv- Dorel sau bețivul filosof-Celentano, pentru a ilustra tipologii și clișee întâlnite în societate. Critica subtilă a problemelor sociale precum corupția, sărăcia, ignoranța și birocrația, este integrată în episoadele serialului, în timp ce umorul inspirat din limbajul și situațiile de zi cu zi ale românilor creează o autenticitate care atrage publicul.

Deși rolul din ,,Las Fierbinți” l-a consacrat în fața publicului larg, Adrian Văncică este un actor versatil, cu performanțe remarcabile în diferite roluri dramatice și de comedie. Pe lângă activitatea din serial, cu o continuitate încă din anul 2012, actorul a colaborat și cu alte producții cinematografice românești, construindu-și o reputație prin interpretările sale profunde și pline de autenticitate.

Unul dintre cele mai recente proiecte cinematografice ale sale este filmul ,,Anul nou care n-a fost”, în regia lui Oana Gheorghiu, care strânge unii dintre cei mai cunoscuți și versatili actori ai României, precum Mihai Călin, Elvira Deatcu sau Gabriel Radu. Acest film explorează teme legate de viață, prietenie și întâmplările neașteptate, iar Văncică aduce o nouă dimensiune personajului său, demonstrând încă o dată versatilitatea sa ca actor.

,,De unde ai știut că o să fii actor? Totuși, părinții nu au încercat să te facă să faci o meserie serioasă?”, întreabă moderatorul Robert Șerban.

,,Nu am știut că voi fi actor, ca orice copil, îmi plăcea să spun poezii, și să simt că mă ascultă lumea, publicul. Cât despre meserie, mama era fiartă să mă facă popă. Până și vorbise cu părintele. Și, mai era varianta de avocat, îmi spunea mereu faptul că la cât vorbesc eu, m-aș fi umplut de bani. Tata nu avea pretenții de la mine, decât să învăț matematică și fizică. Când am intrat la actorie, m-am dus la el și i-am spus: Știi tu matematica și fizica cu care m-ai scos din sărite? Uite, am intrat la actorie!”, răspunde Adrian Văncică.

Adrian Văncică a fost primul din anul lui care a intrat la actorie: ,,Cine spune că te duci cu talentul de la mămica ta, și nu ai nevoie de pregătire, minte.”. Acesta susține faptul că actul este, în primul rând, o meserie, și abia apoi o artă. În momentul în care poți plăti facturi cu ajutorul actoriei, atunci o poți considera o carieră. Artă este doar pentru spectatori, pentru că aceștia nu înțeleg la un nivel atât de profund de ce protagonistul a făcut o anumită mișcare, de ce a luat o pauză într-un moment anume, precum înțeleg actorii.

Răspunzând la o curiozitate care i-a fost adresată de o mulțime de ori, după cum mărturisește acesta: ,,Aplică Adrian Văncică abilitățile de actorie dobândite în viața de zi cu zi?” Răspunsul este că fiecare dintre noi jucăm puțină actorie în viața de zi cu zi, e firesc: ,,Cred că aplic în măsura în care aplică fiecare, dar câteodată mă prefac că sunt mai prost decât sunt, iar câteodată, în funcție de nevoie, mă prefac că sunt mai deștept.”

Este imposibil ca în 12 ani de când rulează ,,Las Fierbinți”, serialul românesc care este mai longeviv decât ultra-cunoscutul serial ,,Dallas”, fiecare spectator să nu fi auzit măcar o dată expresia: ,,Băi, Firicele…”. Dar, v-ați întrebat vreodată cum a ajuns Adrian Văncică să joace rolul lui Celentano? Drumul nu a fost unul simplu: ,,Când am aflat de rolul acesta, auzeam despre mine ba că mă mut în Anglia, cu tot cu familie și copii, și că părăsesc definitiv România, ba auzea faptul că divorțez. Încep să apară diferite vorbe de acest gen.“. Proba pe care acesta a dat-o a constat în relatarea unor informații despre el însuși, de parcă ar fi sub influența alcoolului.

,,Rolul meu n-a fost un rol mare de la început. În primul sezon, ama avut doar apariții, după aceea, evoluția a fost organică. Și-au dat seama și cei de la producție că mă pricepeam, apoi au avut ideea de a mă cupla cu Firicel: Aoleu, ce cuplu extraordinar!”, relatează Văncică. Actoria este o meserie a paradoxurilor. cu cât minți mai bine, cu atât spune lumea că ești mai adevărat.

Adrian Văncică a scris aproape 200 de episoade din ,,Las Fierbinți”, dar recunoaște faptul că serialul are la bază doar 5% improvizație. Mereu se respectă scenariul. ,,Cât de complicat este să schimbi macazul între actorie și scriere?”, întreabă Robert Șerban. ,,Intri în altă logică. Se bat cap în cap, aici este dificultatea. În meseria de actor trebuie să fii sociabil, simpatic, amabil, iar scrisul este o meserie mai singuratică, mai complicată.“, spune Văncică. Când vine vorba de tabieturi atunci când trebuie să scrie, actorul dezvăluie faptul că, de ani de zile, atunci când îl lovește inspirația, se trezește la patru dimineața, când e liniște în casă îi funcționează foarte bine creierul. ,,Înainte nu mă apucam de scris până nu știam finalul. Acum, în schimb, mi-e de ajuns să știu doar începutul.”

Contrastul dintre ,,Las Fierbinți” și lungmetrajul ,,Anul Nou care n-a fost” este unul remarcabil. Dacă în serial este omul amuzant, care îi face pe toți să râdă, în film, rolul acestuia este cât se poate de serios: ,,Eu nu mi-am închipuit niciodată că o să am așa succes cu un rol de dramă. Diferența dintre comedie și dramă nici nu este atât de mare. Totul depinde de cum o livrezi, cel mai bun exemplu: O scrisoare pierdută, de Caragiale, o dramă livrată pe post de comedie.”, explică Adrian Văncică.

Întrebat de către public: ,,Cât de greu a fost să te acomodezi cu rolul lui Celentano, fiind foarte diferit de viața de zi cu zi?”, actorul Adrian Văncică explică: ,,Eu sunt în ciorbă și tu mă întrebi dacă îmi plac perișoarele? Eu sunt aici, nu îmi mai dau seama. Pentru mine e natural.”

Întâlnirea lui Adrian Văncică cu publicul timișorean a fost o ocazie aparte de a pătrunde în culisele uneia dintre cele mai iubite producții de televiziune românești și de a cunoaște parcursul unui actor versatil, capabil să treacă de la comedia satirică la profunzimi dramatice. Cu umor și modestie, acesta a împărtășit detalii din cariera sa, de la începuturile dificile până la recunoașterea națională prin rolul lui Celentano. Împărtășind gânduri despre actorie și despre viață, Văncică a lăsat audiența să înțeleagă că, dincolo de râs și replici celebre, se află un efort constant, o dăruire sinceră și o abilitate de a transforma experiențele personale în artă accesibilă tuturor.

Cu toate că Adrian Văncică este adesea confundat cu personajul său din Las Fierbinți, el rămâne un artist complex, care își păstrează autenticitatea prin fiecare rol interpretat. Prin evenimente de acest gen, Văncică își extinde impactul cultural, oferind o imagine a vieții de actor departe de lumina reflectoarelor, una în care „Norocul joacă un rol nepermis de mare.” și în care fiecare replică, fie ea comică sau dramatică, este construită cu atenție și dedicație.

