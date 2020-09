Central European Film Festival Timișoara 2020 – la Iulius Gardens și în alte trei locuri timp de patru zile

Central European Film Festival Timișoara te așteaptă să-ți faci loc într-o lume imaginară, clădită pe cadre de film reunite în tema Utopii, în perioada 23 – 27 septembrie 2020.

Și cum utopiile n-ar putea exista fără distopii, Central European Film Festival Timișoara și-a închipuit un dialog între utopii și distopii.

Cea de-a patra ediție a CEFFTM aduce în patru spații diferite (Garnizoana din Piața Libertății, Grădina de Vară Capitol, curtea Faber, Iulius Gardens-Family Plaza) un cine-concert, o secțiune Panorama, una de filme studențești și un concurs de filme pentru adolescenți No Kid/ding! plus un focus pe Irlanda, în contextul în care Galway este în acest an Capitală Europeană a Culturii.

Deschiderea festivalului va avea loc în 23 septembrie, ora 20:30, la Muzeul Militar/Garnizoana din Piața Libertății cu un cine-concert susținut de trupa Coma pe filmul românesc alb-negru – S-a furat o bombă– regizat de Ion Popescu Gopo, selecționat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Cannes din 1962.

Timp de o oră liniile melodice ale trupei Coma vor urmări comicul de situație din filmul lui Gopo, într-o fantezie satirică, presărată cu tehnici de animație.

Secțiunea Panorama aduce la Grădina de Vară Capitol filme noi premiate în 2019 și 2020 la festivaluri din țările din care provin: Domnul Jones/Mr. Jones (Polonia-Anglia-Ucraina, 2019, r. Agnieszka Holland), aflat în competiția oficială – Berlin International Film Festival 2019 și câștigător al 4 premii Polish Film Awards în 2020, Gătește Copulează Omoară / Cook F**k Kill (Cehia-Slovacia, 2019, r. Mira Fornay) și Urma (România, 2019, r. Dorian Boguță), câștigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF 2020.

Secțiunea de filme studențești este reprezentată de producții realizate de studenți de la UNATC în perioada 2019-2020 și ne afișează producțiile recente ale contextului pre-lockdown, în care studenții au reușit să păstreze vie arta cinematografică. Acestea vor fi proiectate în curtea Faber, în 25 septembrie, de la ora 20:30.

Un pre-eveniment Central European Film Festival Timișoara va fi parte din Street Delivery Timișoara (18-20 septembrie 2020). La intersecția dintre ReSoluții și Utopii se va afla Jestem REN/ Eu sunt REN (Polonia, 2019, r. Piotr Ryczko), un film psihologic cu accente distopice, o dramă cu elemente science-fiction care se apropie de Solaris al lui Tarkovsky în modul de abordare.

Concursul No Kid/ding! provoacă tinerii la realizarea unui film de maxim 5 minute în care să arate cum a fost pentru ei perioada stării de urgență. Nu există niciun fel de limitări stilistice, deoarece este vorba de o secțiune experimentală. Tinerii pot filma oricum li se pare lor că e artistic, iar juriul va evalua cu toată deschiderea, aventura vizuală a acestora.

NO KID/DING! se adresează liceenilor și studenților, iar filmele realizate sunt așteptate la adresele pr@cefftm.to sau office@cefftm.ro, începând cu data de 14 septembrie.

Participarea la evenimente este gratuită.

