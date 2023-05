Centrul de Proiecte al administrației Fritz o comite din nou. Al treilea contract de consultanță, de peste 50.000 de euro, acordat unei ”fete deștepte” din București

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara aruncă, din nou, cu zeci de mii de euro, în conturile unei firme din București. Pentru a treia oară în ultimele luni, Hessen Consulting SRL a primit un nou contract, prin achiziție directă, pentru ”consultanță în servicii de achiziții”.

Având ca obiect principal de activitate activități de consultanță pentru afaceri și management, Hessen Consulting a primit cadou, anul trecut, de la Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara, prin achiziție directa, două contracte de servicii de consultanță.

Primul, din 10 octombrie 2022, se referă la servicii de consultanță în achiziții publice în cadrul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, în valoare de 118.400 lei fără TVA, a fost adjudecat în doar câteva minute. Anunțul a fost publicat pe SEAP la ora 15.26, Hessen Consulting a răspuns după un minut, iar la ora 15,59 afacerea s-a încheiat.

Cel de-al doilea contract, din 1 noiembrie 2022, în valoare de 120.000 lei fără TVA, are ca obiect consultanță pentru pregătirea/desfășurarea/finalizarea aplicației CityApp, s-a ”negociat” în doar de 18 minute: anunțul a fost postat pe SEAP la ora 15,19, Hessen Consulting a răspuns la 15,26, iar la 15,37 a venit acceptarea ofertei.

Pentru că ”afacerea” a mers ca pe roate și nici o autoritate competentă nu a avut nimic de obiectat, stratagema a fost reluată în 10 mai 2023. Iar suma a crescut semnificativ. Astfel, contractul în valoare de 240.000 de lei fără TVA, ce are ca obiect consultanță și suport cu privire la organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziție publică, s-a parafat, probabil ca să nu provoace bănuieli, în două zile. Anunțul Centrului de Proiecte a fost pus în 8 mai, ora 14.15, oferta Hessen Consulting a venit în 10 mai, ora 12.09, iar acceptarea ofertei la ora 12.28.

Firma bucureșteană Hessen Consulting este deținută de Ramona Denis Moglan, care este și singurul angajat. Patroana este bine pregătită în ”câștigarea” unor astfel de contracte cu autoritățile publice. În 2020, userista Clotilde Armand, în acel moment doar candidată la funcția de primar al Sectorului 1 din București, demasca, o licitație publică cu dedicație organizată de primăria sectorului cu “Hessen Consulting SRL – o companie având un singur angajat”. Atunci, licitația a fost anulată, după cu arăta Săptămâna Financiară în 13 aprilie 2020, în articolul “În plină stare de urgență, Primăria Sectorului 1 lansează o licitație de weekend”: “Vineri dupa-amiaza, dupa sfarsitul programului, la vreme de tacută pandemie, Primaria Sectorului 1, prin Centrul Cultural Sector 1, a lansat un anunt de tip procedura proprie, de participare la o licitatie pentru achizitia de <Servicii de productie si difuzare de spoturi video de informare publica in contextul declararii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei>. Generos demersul de informare public chiar daca starea de urgenta a fost declarata in urmă cu aproape o luna, in data de 16 martie… Mai bine mai tarziu, decat niciodata! Contractul se va intinde pe o perioadă de trei luni si va avea o valoare estimata de 504.201 lei fara TVA, adica putin peste 100.000 de euro (…) Primaria Sectorului 1 si Centrul Cultural al acestuia au delegat responsabilitatea acestei achizitii catre compania HESSEN CONSULTING SRL, reprezentata prin doamna Ramona Moglan <persoana cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire>. S.C. HESSEN CONSULTING SRL este o companie care se ocupa cu <prestarea de activitati de consultanta pentru afaceri si management – cod 7022>, avand un singur angajat, cu care a realizat, in anul 2019, o cifra de afaceri de 434.776 lei si un profit de 342.924 lei, conform datelor oficiale publicate pe site-ul Ministerului de Finante. Prin urmare o companie cu <One Woman Show>, Ramona Moglan, face mai mult decat angajatii Primariei Sectorului 1 si ai Centrului Cultural Sector 1 la un loc, din moment ce a fost nevoie sa fie angajat un prestator de servicii de achizitii. Oare pentru ce sunt angajate si platite armatele de functionari publici daca nu pot sa isi asume aceste achizitii? (n.r. – daca inlocuim Centrul Cultural Sector 1 Bucuresti cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timisoara, ne putem pune fix aceeasi intrebare, nu-i asa?). UPDATE. Astazi, luni, 13 aprilie 2020, in jurul orei 14, Centrul Cultural al Sectorului 1 a anulat licitatia pentru achizitia de <Servicii de productie si difuzare de spoturi video de informare publica in contextul declararii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei>, cu o valoare estimată de 504.201 lei fara TVA”.

La primăria lui Fritz, însă, orice este posibil. Cele trei contracte de consultanță de peste 100.000 de euro, au fost făcute chiar dacă Centrul de Proiecte are angajați experți în achiziții publice, care, conform fișei postului, trebui să facă… achiziții.

”Fata deșteaptă” Ramona Moglan pare o persoană obișnuită cu ”tunurile financiare”. Ea a reprezentat în urmă cu câțiva ani o firma controlată de Sebastian Ghiță, SC Aego Business Consulting SRL, despre care www.riseproject.ro scria: “Încă din 2013, Curtea de Conturi reclamă că un contract obținut de Aego Business Consulting în cadrul proiectul Ro-NET reprezintă o risipă de bani publici. Auditorii arătau că Ministerul Societății Informaționale a plătit degeaba servicii care, oricum, intrau în atribuțiile funcționarilor din Minister”.

Deci, la fel ca și în cazul Centrului de Proiecte al Primăriei Timișoara.

Anul trecut Hessen Consulting a avut o cifră de afaceri de 711.470 lei și un profit de 506.597 lei. Primăria Timișoara a contribuit, prin cele două contrate făcute cadou, la aproape jumătate din cifra de afaceri a Ramonei Moglan. Patrona a sărbătorit cum se cuvine realizarea. Conform unui articol publicat de Opinia Timișoarei, ”a doua zi după ce a primit primul contract de la Centrul de Proiecte, în 11 octombrie 2022, Ramona Moglan a achiziționat, în leasing, o mașină de lux: un BMW 330I XDrive Sedan, al cărei preț oscilează în jurul a 40.000 de euro. O zi mai târziu, Ramona Moglan închidea un alt leasing, pentru un alt bolid de lux, un BMW X2 XDrive (cu un preț de catalog asemănător), pe care-l cumpărase în 2021 și al cărui leasing era programat să se finalizeze în 2026”.

Printre cei mai mari contribuitori la bunăstarea Ramonei Moglan în ultimii ani se numără: Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București – 98.000 lei, Comuna Afumați – 168.000 lei, Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Olt – 84.000 lei , ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREȘTI – 148.000 lei și COMUNA FLOREȘTI – 69.900 lei.

