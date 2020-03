Centrul IT DRÄXLMAIER Timișoara își mută birourile în ISHO Offices

Specialiștii Centrului IT din DRÄXLMAIER Timișoara își mută operațiunile într-o nouă clădire de birouri aflată în centrul orașului, la ISHO Offices.

Centrul IT DRÄXLMAIER Timișoara a închiriat un spațiu generos de birouri în noua clădire de birouri din ISHO Offices. Compania germană are în prezent peste 100 de specialiști IT la Timișoara, iar echipa va continua să crească și în acest an.

Dinamica din domeniul IT, dezvoltarea echipei de experți și evoluția operațiunilor pentru clienții companiei au determinat identificarea unui spațiu de lucru modern, cu un amplasament central, pentru desfășurarea activității.

„Vom oferi angajaților noștri condiții excelente de muncă într-o clădire nouă de birouri aflată în centrul orașului. Vom investi în amenajarea spațiului închiriat, deoarece echipa noastră din Timișoara este într-o continuă expansiune”, a spus Radu Calomfirescu, manager IT Center la DRÄXLMAIER Timișoara.

„Ne bucurăm că o campanie inovativă de top, precum DRÄXLMAIER, alege spațiile ISHO pentru centrul său performant de IT. ISHO se conturează, astfel, ca un hub în regiunea de vest pentru centrele de cercetare și devoltare și operațiuni cu valoare adăugată ridicată pentru companiile multinaționale din vestul țării. Industria auto se dezvoltă în Timișoara pe componenta de cercetare și ne bucurăm că putem găzdui un număr de astfel de firme”, subliniază Ovidiu Șandor, dezvoltatorul complexului ISHO.

Echipa este în căutare de profesioniști cu experiență în domeniul SAP. Specialiștii Centrului IT sunt implicați într-un program important de transformare tehnologică în cadrul companiei, de lungă durată: trecerea de la sistemele de planificare a producției dezvoltate intern către tehnologia SAP S4HANA.

Centrul IT DRÄXLMAIER Timișoara are un parteneriat solid cu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Studenții înscriși la programul de masterat „Business Information Systems”, oferit de DRÄXLMAIER Timișoara, beneficiază de acces la tehnologie SAP de ultimă generație.

DRÄXLMAIER Group şi-a început activitatea în România în anul 1993 prin fabrica din Piteşti, iar în prezent are în total 5 arii de producţie care sunt, de asemenea, şi centre de dezvoltare: Piteşti, Satu Mare, Timişoara, Hunedoara şi Braşov.

DRÄXLMAIER Group este unul dintre cei mai mari angajatori din economia locală şi livrează produse şi servicii, din România, producătorilor de automobile din întreaga lume.

