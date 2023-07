Ceremonia de Absolvire UVT 2023 – eveniment special oferit comunității timișorene

Duminică, 16 iulie, au avut loc spectaculoasele evenimente din cadrul Ceremoniei de Absolvire dedicată Promoției 2023 UVT. De la ora 11, în Piața Libertății din Timișoara a avut loc deschiderea programului acestei adevărate sărbătoriri a celor ce se află în rândurile absolvenților 2023 UVT, prezentată de actorii scenei de teatru timișorene Diana Niță și Matei Chiuariu, o festivitate cu evenimente speciale, oferite comunității timișorene.

La ceremonia de deschidere, desfășurată în Piața Libertății din Timișoara, au participat peste două mii de studenții ai Promoției UVT 2023, alături de care s-au aflat reprezentanții echipelor de conducere a UVT și ale facultăților, liderii organizațiilor studențești, managerii departamentali din universitate cât și invitați speciali și parteneri instituționali ai UVT. În intervalul orar 11 – 13, programul evenimentului a cuprins preambulul deschiderii, marcat cu un moment artistic organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport, deschiderea oficială a Ceremoniei de absolvire și mesajul Rectorului UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, iar mai apoi premierea șefilor de promoție și momentul emoționant al aruncării tocilor, dar și un mini-concert memorabil oferit de studenții Facultății de Muzică și Teatru. Din partea promoției 2023 UVT, au transmis mesaje ale generației de absolvenți din acest an șefii de promoție, studenta Antonia-Laura Pup, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, și studentul Filip Sebeșan, de la Facultatea de Muzică și Teatru. În secvența muzicală finală au evoluat studenții Maria Boldan, interpretând piesa „Muzica” (compozitor George Grigoriu), Anamaria Buturca, „Valurile Dunarii”, (compozitor Ion Ivanovici), Alexandru Ticula, „My Way” (compozitor Jack Revaux), Darius Gruiță și Alexandru Ticula, „Belle” (duet din musicalul Cocoșatul de la Notre Dame, compozitor Ricardo Cocciante), și Hirsch David, Alexandru Ticula, Darius Gruiță, canzoneta ,,O sole mio” (compozitor De Curtis, pian Filip Sebeșan).

Spectaculoasa zi a ceremoniei de absolvire a continuat cu seria de cursuri festive organizate de fiecare dintre cele unsprezece facultăți din UVT: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor și Facultatea de Litere, Istorie și Teologie – în Piața Libertății, Facultatea de Drept și Facultatea de Sociologie și Psihologie – la Timișoara Convention Center, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie și Facultatea de Matematică și Informatică – în Parcul Rozelor, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – în Aula Magna UVT, Facultatea de Fizică – în Amfiteatrul A11 UVT, Facultatea de Educație Fizică și Sport – în Amfiteatrul Ioan Mihai UVT, Facultatea de Arte și Design – la Galeria Mansardă a UVT.

„Orice va fi mâine, începe chiar de azi. Generația voastră este o generație dăruită, specială, este generația care se află azi în Capitala Europeană a Culturii 2023. Sunteți generația de absolvenți UVT care pornește pe un drum profesional și uman într-un an foarte special, când spre Timișoara privește întreaga Europă și când, din Timișoara, pleacă mesaje ale culturii spre întreaga Europă. Cum știți, „La UVT, Cultura este Capitală!” – iar sub acest generic, în universitatea noastră au fost invitați până acum, în acest an, patru laureați ai premiilor Nobel, oameni de cultură și artă desăvârșiți, iluștrii cercetători și oameni de știință, alături de multe alte personalități de valoare. Voi, generația UVT 2023 sunteți participanți la evenimentele acestui an cultural plin de întâlniri memorabile și, am speranța, inclusiv viitorul vostru profesional și uman va fi pe măsura acestui an special. Artistul excepțional Constantin Brâncuși spunea: „Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face.”

În acest spirit, vă îndemn pe voi, generație 2023, absolvenți UVT, să căutați neobosiți, de acum înainte și să vă puneți în starea de a face lucrurile pe care vi le doriți cu adevărat în viață, profesie, carieră și autorealizare. Aveți toate argumentele și resursele, nimic nu va fi greu de făcut atunci când vă veți dedica cu plăcere pasiunilor voastre”, a declarat Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Un moment deosebit a oferit dr. Adrian Bădescu, președintele Grupului Partenerilor Strategici ai UVT, fondatorul Clinicilor Medici’s, a urcat pe scenă pentru a-și transmite mesajul său:

“Promoția 2023, promoția „Timișoara, Capitală Europeană a Culturii”… O generație nativ digitală, multitasking, născută, crescută și educată într-un mediu complet digitalizat și puternic expus la tehnologie.

Prima generație care și-a făcut copilăria pe ulițele online-ului. O generație informată, flexibilă și adaptabilă, multiculturală, autentică și pragmatică.

Deși este generația care nu crede în promisiuni și în idealuri, o generație prea precaută la riscuri și în căutarea exagerată a unei zone de confort, suferind de o ușoară anxietate socială indusă digital, să nu uităm că este totuși o generație cu o mare încredere în sine și în propriile capacități, generația care va schimba radical lunea în care trăim și care și are capacitatea și instrumentele să o facă.

UVT a deschis acestei generații, azi, una dintre cele mai importante porți spre viață. Urmați-vă fericirea, iar universul vă va deschide larg porți acolo unde azi vedeți doar ziduri!”.

Comentarii

comentarii