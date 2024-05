Challenges in the Balkans 8. Războiul din Ucraina și securitatea Balcanilor, în dezbatere la Timișoara

Challenges in the Balkans 8. Războiul din Ucraina și securitatea Balcanilor, în...

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu New Strategy Center, organizează a opta ediție a conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans”, în data de 7 iunie.

Evenimentul va aduce la Timișoara invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate, dar și oportunitățile de dezvoltare din regiunea Balcanilor.

Agenda dezbaterilor se concentrează pe provocări de securitate actuale în regiunea Balcanilor, avându-se în vedere și contextul dificil al războiului din Ucraina, procesul de extindere al NATO și UE în regiunea Balcanilor, securitatea economică și prosperitatea regională.

“Anul acesta vom acorda atenție în mod special temei impactului dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv impactul asupra tehnologiilor disruptive în actualul cadru provocator de securitate”, este mesajul rectorului UVT Marilen Pirtea.

Organizată la complexul Senator din Timișoara, conferința va reuni oficiali, experți, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai mediului academic și privat.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Regiunea Balcanilor continuă să fie un spațiu de importanță crucială pentru securitatea europeană, iar provocările cu care se confruntă zona au devenit tot mai acute în ultimii ani.

Plecând de la această premisă, Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis să organizeze începând cu anul 2017 o dezbatere de anvergură la Timișoara.

Scopul principal al acestei inițiative este de a sublinia legăturile istorice ale capitalei Banatului cu regiunea Balcanilor și de a evidenția importanța vitală a acestei zone pentru securitatea României.”

