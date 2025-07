Chinezii care au cumpărat fabrica Rus Savitar din Dudeștii Noi, se plâng de birocrația din România. Consiliul Județean Timiș le promite sprijin

Reprezentanții Consiliului Județean Timiș se vor întâlni joi, 10 iulie, cu conducerea companiei chineze Yongyi Investment Consulting (parte din Grupul UE Furniture), care a achiziționat fabrica de mobilă Rus Savitar din Dudeștii Noi (județul Timiș), aflată în insolvență din toamna anului trecut.

Chinezii, furnizori pentru IKEA, pregătesc o investiție de 150 de milioane de lei, care va crea cel puțin 600 de locuri de muncă. Aceștia mai dețin o fabrică în România, la Orăștie, unde produc scaune și canapele pentru IKEA.

Deși tranzacția s-a realizat la începutul acestui an, investitorii chinezi se confruntă în continuare cu probleme birocratice.

„Chinezii sunt destul de dezamăgiți. Spun că au întâmpinat piedici. M-am întâlnit cu ei la Shanghai, pe 26 iunie. S-au plâns că au probleme cu autorizările și avizele — de la ISU, de la Mediu. Le-am spus că noi îi vom sprijini cu ce putem, pentru că este o investiție importantă pentru Timiș, pentru Dudeștii Noi — care oferă și 600 de locuri de muncă. Sunt furnizori pentru IKEA la nivel global, nu doar pentru magazinele din România. IKEA încearcă să-și mute furnizorii în Europa. În 10 iulie, la ora 10:00, vine o delegație chineză la CJT. Nu cer nimic, nu vor avantaje, ci vor să investească”, a declarat Alin Popoviciu, vicepreședintele CJ Timiș, pentru Economedia.ro.

Rus Savitar, care vindea mobilă sub brandul Casa Rusu, a fost înființată în 1994 de familia Rusu. În 2005, inaugurează centrul logistic de unde se distribuia marfa la peste 200 de magazine din țară și tot în acel an Rus Savitar face prima investiție în activitatea de producție de mobilier din pal, în urma unei investiții de 3,5 milioane de euro. În 2008 se cumpără 4 linii de producție total automatizate, iar un an mai tarziu, Rus Savitar și-a lansat propria rețea de retail sub numele de Casa Rusu.

La un moment dat, compania ajunsese la 20 de magazine în toată țara, două fabrici și aproximativ 1.000 de angajați.

Compania se prezinta ca având cea mai modernă linie tehnologică din sud-estul Europei, în localitatea Dudeștii Noi, la 15 kilometri de Timișoara, fiind pe locul 1 la producția de PAL, cu o cotă de piață de 33%.

După pandemie, Rus Savitar a fost achiziționată de fondul de investiții suedez Greenbridge Partners, însă în 2023, Cristian Rusu a răscumpărat afacerea.

Casa Rusu a intrat în insolvență și și-a închis cele șase magazine pe care le mai deținea, în octombrie 2024.

O altă posibilă investiție chineză în județul Timiș ar putea veni din partea Yunnan Construction and Investment Group, un grup de construcții de top din China. Provincia Yunnan este înfrățită cu județul Timiș de zece ani.

„A treia firmă de construcții din China, Yunnan Construction and Investment Group, și-a manifestat dorința de a veni și de a vizita județul Timiș. Este o companie extrem de mare, care construiește de la autostrăzi, clădiri zgârie-nori, până la orice alt tip de construcție. Ei au în lucru un stadion de 60.000 de locuri în capitala provinciei Yunnan, pe care îl finalizează în doar un an și opt luni”, a adăugat Alin Popoviciu.

