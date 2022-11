Chirurgul Marian Gaspar, pus în libertate sub control judiciar

Curtea de Apel Timisoara a luat act de plata cautiunii in valoare de 50.000 de lei, de catre medicul cardiolog Marinica Gaspar, arestat preventiv intr-un dosar de luare de mita, iar la termenul de ieri, 18 noiembrie, a decis sa-l puna in libertate, sub control judiciar.

„Admite contestatia formulata de inculpatul G.M. impotriva incheierii nr.156/DL/04.11.2022 a judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis, pronuntata in dosarul nr.4769/30/2022. Desfiinteaza incheierea contestata si rejudecand: admite cererea de inlocuire a masurii preventive a arestului preventiv cu masura preventiva a controlului judiciar pe cautiune pe o perioada de 60 zile, incepand cu data de 18.11.2022, pana la data de 16.01.2023, cerere formulata de inculpatul G.M. (date personale la dosar).

Dispune punerea de indata in libertate a inculpatului G.M. de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr.58/UP/27.09.2022 emis de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis, daca nu este retinut sau arestat in alta cauza. Cheltuielile judiciare, atat cele de la prima instanta, cat si cele din contestatie raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 18.11.2022, cu opinie separata”, se mentioneaza in Hotararea camera consiliu 165/2022 pronuntata in 18.11.2022.

Conform hotararii din dosarul 4769/30/2022, pe durata controlului judiciar pe cautiune, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

Sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;

Sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;

Sa se prezinte la Politia Municipiului Timisoara – Biroul supravegheri judiciare conform programului de supraveghere intocmit de organele de politie sau ori de cate ori va fi chemat. In baza art.217 alin.3 C.p.p. raportat la art.215 alin.2 C.p.p. impune inculpatului ca, pe durata controlului judiciar, sa respecte urmatoarele obligatii:

Sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului, judecatorului de camera preliminara sau instantei de judecata;

Sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii N.I., N.A., U.G., A.M.L., B.E., S.A.D., S.E., H.O. si F.I.

Sa nu desfasoare activitati in exercitarea carora au fost comise faptele ce formeaza obiectul cercetarilor, respectiv functia de medic in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.

Instanta atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii dispozitiilor art. 215 alin.3 C.p.p si art. 217 alin.9 C.p.p., respectiv revocarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune si reincarcerarea in arestul politiei.

