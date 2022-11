Chișinău-Timișoara sau despre infrastructuri culturale alternative și portrete colective, la MV Sci Art

Două evenimente ce pun în dialog Timișoara cu Chișinăul și conexiunile dintre spații culturale apropiate istoric, care se întrepătrund cu viitorul spațiilor urbane contemporane, au fost temele centrale la MV sci-art. Ruta Zpațiu Chișinău-Timișoara MV sci-art s-a finalizat săptămâna trecută cu două evenimente care au atras atenția operatorilor culturali și susținătorilor artei contemporane: o dezbatere a curatorului și artistului moldovean Vladimir Us, cu titlul Infrastructuri culturale alternative pentru un oraș deschis și incluziv și un workshop al artistei Anna Bantiuc, tot de la Zpațiu Chișinău.

Prin întâlnirea sa cu cei prezenți în spațiul MV sci-art, Vladimir și-a propus să familiarizeze participanții cu contextul politic și economic al transformărilor sociale și urbane prin care a trecut în ultimele decenii Republica Moldova, dar mai ales capitala Chișinău. În acest sens, împreună cu cei prezenți, Vladimir și-a propus să răspundă la întrebarea cum ne putem poziționa în raport cu noțiunea de public, căutând în același timp răspunsuri locale la transformările globale în curs și identificând soluții durabile.

Vladimir a declarat că “în calitate de curator am avut ocazia să cunosc și să lucrez alături de artiști și artiste, lucrători și lucrătoare culturale, cu care am dezvoltat lucrări și proiecte în spațiile publice din Chișinău, drept reacție la modul în care este comercializat spațiul public și la transformările urbane de o factură capitalistă.” În acest sens, Vladimir Us este un activist cultural a cărui cunoștințe acumulate de-a lungul activității sale devin o sursă prețioasă de inspirație pentru operatorii culturali timișoreni.

În aceeași ideea de conexiune cu mediul cultural urban, dar aprofundând interacțiunea cu studenții de la Facultatea de Arte și Arhitectură, Anna Bantiuc a susținut un workshop de două zile denumit Viața în furnicar – Portret colectiv al orașului, prin care a investigat legăturile dintre individual și colectiv, privat și public. Workshop-ul a presupus și parcurgerea unui traseu de identificare a spațiilor de locuire din Timișoara, cu focus pe balcon ca spațiu de tranziție între privat și public, printr-o dinamică de regăsire a unei conexiuni cognitive cu acestea și realizarea unei lucrări comune, împreună cu participații la workshop.

Artista Anna Bantiuc a pornit de la ideea că “practica artistică permite observarea acestor procese și abordarea lor într-un mod creativ, oferind astfel o dimensiune intuitiva, emoțională subiectului studiat. Un astfel de element, prin care se face trecerea de la spațiul privat la cel public, fiind balconul. În acest sens, balconul poate fi un punct de comunicare, relaxare sau invers – un depozit în care se acumulează lucrurile inutile.”

În această săptămână pregătim o nouă expoziție care se va inaugura pe data de 25.11.2022, de la ora 19:00, în cadrul galeriei de artă contemporană META Spațiu.

Evenimentele fac parte din programul “Sci-art your life!” care și-a propus, alături de alte direcții majore, promovarea studenților sau absolvenților din cadrul facultăților cu profil artistic sau tehnic și crearea unor puncte de contact și de dialog între aceștia. Pe parcursul expoziției vor avea loc evenimente dedicate și întâlniri pe care le vom anunța din timp.

Evenimentele propuse în cadrul 𝕊𝕔𝕚-𝕒𝕣𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖! explorează diverse zone epistemologice, de la experimentul științific la cel artistic, de la modelele de construcție arhitecturală la cele structural-sociale. Curator al programului: Mirela Stoeac-Vlăduți. Graphic design: Josepha Blanchet. Organizator: META Spațiu. Partener strategic: Universitatea Politehnica Timișoara.

Finanțatori: AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Consiliul Judeţean Timiş.

