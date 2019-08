Cicloturistul lugojean Ștefan Hodi a luat startul în celebra cursă de anduranță Paris – Brest – Paris

Peste 6.600 de cicliști din 66 de țări au luat startul în cea de-a 19-a ediție a celebrei curse de anduranță Paris – Brest – Paris.. Printre participanții la această olimpiadă a ciclismului de anduranță, care are loc din 4 în 4 ani, se află și cicloturistul lugojean Ștefan Hodi, care în cariera sa a pedalat peste 70.000 de kilometri, în nouă tururi ale României şi cinci tururi ale Europei (în 1996, 1998, 2002, 2005 și 2014). Ștefan Hodi a obținut dreptul de a se înscrie și la ediția din acest an a celebrei curse Paris – Brest – Paris, după ce a obținut toate Brevetele (pentru parcurgerea turelor de 200, 300, 400, 600 și 1000 de kilometri) din cadrul Randonneur România. Organizată din patru în patru ani, de către Audax Club Parisien (ACP), Paris – Brest – Paris este cea mai renumită cursă ciclistă de anduranță, de 1.220 de kilometri cu 12.000 de metri diferență de nivel și timp limită de parcurgere a traseului de 90 de ore. Prima ediţie a acestui tur ciclist de anduranţă a avut loc în 1891, fiind a doua cea mai veche competiţie ciclistă din lume, mai veche chiar şi decât Turul Franţei, a cărei prima ediţie a avut loc în anul 1903. Cicliştii români au fost prezenţi în premieră în 2015, la cea de-a 18-a ediţie, când 8 dintre cei 9 ciclişti care au luat startul au reuşit să fie brevetaţi, parcurgând cei 1220 de km în mai puţin de 90 de ore. Printre ei s-a aflat și ciclistul lugojean Ștefan Hodi, care a încheiat cursa în 88 de ore și 31 de minute. La startul ediţiei din acest an al ultra-brevetului Paris-Brest-Paris, printre cei 6668 de ciclişti din 66 de ţări, sunt prezenţi 66 de ciclişti români, dintre care și trei fete, iar șase cicliști participă pentru a doua oară, fiind prezenţi şi la ediţia din 2015.

