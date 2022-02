Cinci ani de la Ordonanța 14. Sorin Grindeanu își asumă deciziile luate

Sorin Grindeanu va rămâne cunoscut ca premierul care a adoptat Ordonanța 13, dar și ca cel care s-a luptat cu proprii colegi de partid prin adoptarea Ordonanței 14, care abroga efectele actului normativ care a schimbat societatea atunci. La cinci ani de la acel moment, Grindeanu spune că își asumă deciziile, dar admite și că se gândea că în urma evenimentelor nu va mai face politică.

”Știu în mod sigur că în momentul în care am dat ordonanța 14, pe care mi-am asumat-o ca prim ministru, știam că voi intra într-o perioadă de conflicte cu PSD, cu conducerea partidului de la acel moment. Totul a culminat cu moțiunea de cenzură. Am fost conștient de acest lucru, mi l-am asumat. A fost într-o sâmbătă seara, am chemat guvernul de acasă, iar la ora opt a fost conferința de presă în care am anunțat am anunțat că dau ordonanța 14. Am fost perfect conștient de ce va urma după ordonanță”, a declarat Grindeanu.

Unul dintre gândurile care au urmat a fost cel în care cariera sa politică a ajuns la un final.

”Dacă ne gândim, ceea ce am anticipat că se va întâmpla că voi intra într-o zonă neprietenoasă cu conducerea partidului, a continuat cu moțiunea și schimbarea guvernului, cu excluderea din partid, sigur că mă gândeam că e posibil să nu mai fac politică. După care s-au schimbat lucrurile la partid”, a mai spus Grindeanu.

Ulterior, el a revenit în partid, dar spune că niciodată nu s-a gândit să intre ca membru în altă formațiune decât PSD.

