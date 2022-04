Cinci avantaje ale finanțării prin factoring

In ultima perioada, conceptul de factoring a inceput sa capete o popularitate din ce in ce mai mare in randul business-urilor care se confrunta adesea cu lipsa de lichiditati cauzata de neincasarea la timp a facturilor emise catre clienti si care sunt in cautarea unor solutii de finantare cat mai avantajoase, accesibile, flexibile si fiabile, care sa le ajute sa iasa din orice impas de natura financiara si sa se bucure de un flux de numerar sanatos, de-a dreptul indispensabil pentru cresterea, extinderea si dezvoltarea lor. Desigur, notorietatea finantarii prin factoring se justifica daca ne gandim la toate intrebuintarile si beneficiile majore cu care vine la pachet, beneficii despre care vom vorbi si noi in linii mari in cele ce urmeaza, astfel incat sa-ti poti face o imagine de ansamblu cu privire la acest produs financiar inainte de a-l contracta de la institutiile financiare specializate in domeniu, asa cum este OmniCredit spre exemplu.

Descopera cinci avantaje ale finantarii prin factoring

Inainte de a trece in revista principalele avantaje pe care le aduce cu sine factoring-ul pentru un business, este important sa intelegem mecanismul de functionare al acestuia si actorii implicati intr-un contract de factoring. Pe scurt, finantarea prin factoring este o solutie simpla de aport de flux numerar prin care o companie isi poate transforma rapid facturile emise cu incasare la termen pentru produsele oferite si serviciile prestate in lichiditati imediate. De cate ori nu ai avut nevoie urgenta de cash pentru a onora diverse cheltuieli curente, insa te aflai in imposibilitatea de a face ceva in acest sens din cauza facturilor care intarziau sa fie incasate de catre partenerii tai de afaceri? Cu siguranta nu doar o singura data! Ei bine, aici intervine finantarea prin factoring, un ajutor de nadejde care iti permite sa isi cesionezi facturile care sunt inca in termen si au scadenta de pana la 120 de zile de la emitere si sa beneficiezi de plata pe loc a acestora, pentru a-ti asigura capitalul de lucru necesar dezvoltarii si continuitatii business-ului pe care il detii. Cum? Intreaga operatiune se deruleaza astfel: factorul (banca/institutie specializata in servicii de factoring) cumpara factura ta, tu in calitate de aderent (furnizor de produse si servicii cu termen de plata) primesti in avans pana la 100% din valoarea acesteia iar debitorul cedat (clientul/beneficiarul produselor si serviciilor tale) plateste direct in contul factorului la scadenta facturii. Concret, tu vinzi, incasezi de la o banca/IFN iar aceasta din urma incaseaza de la client, primind un anumit procent din valoarea facturii pe care o deconteaza in avans.

Acum ca am stabilit cum se desfasoara o tranzactie in baza unui contract de factoring, haide sa vedem 5 avantaje majore ale acestui tip de finantare, dupa cum urmeaza:

finantarea prin factoring te ajuta sa transformi platile la termen in lichiditati imediate. Prin intermediul acestui instrument, acum vei scapa de presiunea si blocajele financiare si vei putea evita riscul de neplata a facturilor, beneficiind de banii pe loc pentru facturile emise catre clienti, fara sa mai fii nevoit sa astepti scadentele de 30, 60, 90 sau chiar 120 de zile, si acoperind lipsa temporara de lichiditati care iti poate pune in pericol activitatea.

finantarea prin factoring te ajuta sa iti imbunatatesti si consolidezi relatiile cu clientii si furnizorii. Prin intermediul acestui instrument, acum vei putea sa iti mentii reputatia si sa obtii o colaborare mutual benefica pe termen lung cu partenerii tai de afaceri. In timp ce clientii tai se vor bucura de termene de plata mai lungi, furnizorii cu siguranta vor fi multumiti de faptul ca le-ai platit facturile la timp sau chiar in avans iar tu, drept urmare, vei beneficia de numeroase avantaje comerciale din partea acestora, cum ar fi discount-urile.

finantarea prin factoring te ajuta sa economisesti resurse financiare si de timp. Aceasta forma de finantare nu presupune garantii materiale reale (imobile, terenuri, utilaje etc.), nu indatoreaza suplimentar compania si nu afecteaza scorul de credit al acesteia, ceea ce inseamna ca te bucuri de flexibilitate maxima. Mai mult, prin factoring, acum nu vei mai fi nevoit sa tii evidenta facturilor, reusind sa economisesti timp pretios si sa te concentrezi mai mult pe business-ul tau.

finantarea prin factoring te ajuta sa ai un cash flow pozitiv si stabil. Prin intermediul acestui tip de finantare, ai acces instant la sursa de numerar necesara si te bucuri de un cash flow predictibil si de imbunatatirea indicatorilor de lichiditate.

finantarea prin factoring te ajuta sa elimini pierderile din creantele nerecuperate. Spre exemplu, in cazul in care optezi pentru factoring-ul fara regres, riscul de neplata al clientului este transferat automat bancii/institutiei financiare nebancare inscrisa in contract, fara ca tu sa sa fii responsabil sau implicat in tot acest proces.

Alege OmniCredit pentru performanta afacerii tale

Pentru a te bucura de toate avantajele de care este insotita finantarea prin factoring, este nevoie sa colaborezi cu o institutie specializata care are destula experienta si un set de cunostinte bine inchegate in domeniu, asa cum este OmniCredit. Aceasta companie a avut de-a lungul timpului un cuvant greu de spus in peisajul de afaceri romanesc si a reusit sa duca inovatia la cel mai inalt nivel, dezvoltand omnicredit.ro, prima platforma fintech de micro-finantare din Romania, ce ofera produse de factoring pentru micii antreprenori, dar nu numai, rapid si cu un minim de documente.

Cum poti obtine finantare prin factoring de la OmniCredit

Alaturi de OmniCredit, totul este acum mai simplu si mai rapid iar grija finantarii dispare. Descopera cum te poti finanta de aici, in doar 4 pasi simpli si rapizi, dupa cum urmeaza:

Creezi cont pe platforma omnicredit.ro, cu un minim de date de autentificare; Completezi si plasezi cererea de finantare; Primesti un raspuns din partea solutiilor complet digitale de la OmniCredit in maximum o ora de la transmiterea cererii de finantare propriu-zisa; Primesti banii direct in cont in maximum 8 ore de la aprobare. Suna bine?

Asadar, nu este nevoie decat de cateva click-uri, de oriunde te-ai afla, si banii ajung direct la tine in cont in aceeasi zi. Fara birocratie, fara conditii restrictive si fara timp lungi de asteptare. Asa ca ce mai astepti? Alege sa colaborezi cu OmniCredit pentru finantarea prin factoring 100% online de care ai nevoie si creeaza viitorul afacerii tale alaturi de o echipa de specialisti cu peste 15 ani de experienta in sectorul financiar-bancar, gata sa te ajute sa iei cele mai bune si inspirate decizii.

