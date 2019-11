Cine e Ionuț Păsulă, reprezentantul firmei elvețiene IMRU SRL care deține blocul morții din Timișoara. Afaceri controversate și probleme cu autoritățile

Ionuț Păsulă este reprezentantul din România al firmei IMRU SRL, cea care deține blocul din Timișoara unde trei oameni au murit după o deratizare.

Compania care administrează blocul, IMRU SRL, e deținută de un holding elvețian reprezentat de trei nemți și un slovac, doi dintre ei domiciliați în Elveția.

Originar din Țipari, un sat de lângă Lugoj, Ionuț Sorin Păsulă este omul care reprezenta, în România, firma deținătoare a blocului timișorean unde au murit trei oameni weekendul trecut.

Păsulă e împuternicit pe România al companiei IMRU SRL, o firmă cu acționariat 100% elvețian, persoana juridică Rimo Holding AG. Căsătorit cu o portugheză, Păsulă are, împreună cu aceasta, trei firme: Jon & Criss Porto SRL, Lixa & Jon SRL și Freixo SRL. La două luni după ce a luat decizia de a dizolva firma Freixo, aceasta a fost radiată de ONRC pe 19 noiembrie 2019. Chiar în ziua în care a ieșit la lumină cazul celor trei morți din blocul timișorean.

Era pe plus Freixo SRL era și cea mai profitabilă afacere a lui Ionuț Păsulă. Acesta declarase pe 2018 un profit de 74.000 de euro la o cifră de afaceri de 214.000 euro. Obiectul de activitate al companiei era “lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”. Dintre celelalte două firme, una, Jon & Criss Porto SRL, e fondată de un an și nu a raportat încă profit sau pierderi, în timp ce Lixa & Jon SRL (transporturi terestre de călători) a fost pe plus, 18.000 de euro în 2018.

Legăturile lui Păsulă cu firme elvețiene nu sunt noi. De exemplu, acesta a reprezentat în România și firma Rieker, fiind administratorul fabricii elvețiene de încălțăminte din Lugoj. Pe când era manager al acesteia, în noiembrie 2016, a suferit un accident serios de circulație. Conducea un Volkswagen Touareg și a fost izbit de o autoutilitară, care n-a acordat prioritate. Șoferul mașinii din urmă a suferit răni grave. Fabrica Rieker din Lugoj a fost închisă în primăvara acestui an.

Apoi, pe 18 septembrie 2018, în cadrul dosarului 2677/252/2018 înregistrat la Judecătoria Lugoj, obiect “confiscare specială”, magistrații au hotărât ca Păsulă să rămână fără pistol.

Trei dosare apar pe portale de justiție în care firma IMRU SRL este reprezentată legal în România de Ionuț Sorin Păsulă Cine este Rimo Holding A.G. IMRU SRL e reprezentată de Păsulă, însă firma e deținută în proporție de 100% de un holding elvețian, Rimo. Acesta e controlat, în România, de trei nemți și un slovac: germanii Wilhelm Josef Bernhard Ostermann, Axel Benjamin Wiehrer și Roland Konrad Schmelzle, plus slovacul Richard Bley. Wiehrer și Schmelzle locuiesc chiar în Elveția, iar ultimul – chiar lângă sediul firmei Rimo Holding, în orașul Reiden (aflat la mijlocul drumul dintre Basel și Lucerna).

Grupul de afaceriști are mai multe afaceri atât în România, unde mai deține două firme (Lawriru SRL, Kapriru Agrodobriru SRL și RD România SRL), cât și în Cehia și Slovacia.

Sursa: Libertatea.ro

