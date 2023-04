Cine sunt cei patru agresori acuzați că au omorât în bătaie un tânăr, pe o strada din Timișoara

Un judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis a emis, duminica seara, mandate de arestare preventiva pe numele a patru barbati, care sunt acuzati ca au omorat in bataie un tanar in varsta de 34 de ani, muncitor in constructii, cu care s-ar fi luat la harta intr-un magazin de pe strada Ofcea. De asemenea, o femeie care a fost prezenta la agresiune, sotia unuia dintre ucigasi, a fost plasata in arest la domiciliu.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis cu privire la inculpatii Craiovan Alexandruv – Cristian, Kover-Kis Zoltan, Manolache Vasile si Mucenic Remus-Ion-Lucian, cercetati pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.

Dispune arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 01.04.2023 pana la data de 01.05.2023, inclusiv. Respinge propunerea de arestare preventiva a inculpatei Iacob Maria-Simona, formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

Dispune luarea masurii arestului la domiciliu fata de inculpata Iacob Maria-Simona pe o perioada de 30 zile, incepand cu data de 02.04.2023 pana la data de 01.05.2023, inclusiv. Respinge solicitarea inculpatilor de luare a unei masurii preventive mai uşoare, ca neintemeiata”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) 57/2023, pronuntata in 02.04.2023.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, cinci persoane, intre care un barbat si sotia sa, au agresat un tanar, care, din cauza ranilor suferite, a decedat. Victima, in varsta de 34 de ani, era muncitor in constructii, iar la magazin era in calitate de client.

„In fapt, s-a retinut ca in seara zilei de 1 aprilie 2023, in intervalul orar 20,42 – 21, in zona strazii Ofcea din municipiul Timisoara, inculpatii ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu picioarele, ar fi imobilizat-o si ar fi calcat-o cu piciorul pe cap, violente soldate, la scurt timp, cu decesul acesteia.

In data de 2 aprilie 2023, inculpatii au fost prezentati cu propunere de arestare preventiva, judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, care dispus luarea masurii arestarii preventive, fata de inculpatii C.A.-C., K.K.-Z, M.V. si M.R.-I.-L. si luarea masurii preventive a arestului la domiciliu, fata de inculpata I.M.-S., pentru o perioada de 30 de zile”, a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

