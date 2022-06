Cine sunt cele 12 persoane reținute de Parchetul European, la Timișoara. 4 funcționari publici plasați sub control judiciar, printre care și un consilier al fostului primar Nicolae Robu

In urma activitatilor de investigatie si perchezitii domiciliare din Romania si Austria, din 28 iunie 2022, Parchetul European a formulat acuzatii oficiale impotriva a 12 persoane pentru participarea la un grup infractional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credinta a documentelor false sau inexacte sau a declaratiilor incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea nedreapta de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene, obtinerea ilegala de fonduri nationale si spalare de bani.

Cei 12 inculpati au fost prezentati, azi noapte, in fata unui judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Bucuresti, care a dispus masuri preventive, dupa cum urmeaza:

arestarea preventiva a inculpatilor Gabriela Lingurar si Roxana Bohoni;

arest la domiciliu pentru inculpatul Daniel Lingurar;

control judiciar pentru inculpatii Adriana Istrate, Adina Dumitriu (soţia unui consilier PSD din Lugoj), Corina Pop, Camelia Drăghia (angajat Banca Transilvania), Dorin Predescu (angajat Banca Transilvania), Emilia Szekely (angajată a Primăriei Timişoara), Florin Nedelcu (Agenţia pentru IMM-uri Timiş)., Mircea Mereu (Agenţia pentru IMM-uri Timiş) si Victor Stan (celebrul DJ timişorean).

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul European, pentru a obtine fonduri UE si nationale in folos personal, inculpatii au actionat in moduri foarte ingenioase:

Declararea existentei intreprinderilor mici si mijlocii de productie in locuinte abandonate sau apartinand persoanelor in varsta;

Folosirea de fotografii ale aceluiasi echipament presupus achizitionat in mai multe dosare de proiect depuse pentru obtinerea de fonduri;

Plata serviciilor fictive intre companii controlate de membrii grupului;

Angajarea fictiva, numai in scris, in mod repetat, a acelorasi persoane in mai multe firme care au depus documentatie in vederea obtinerii de fonduri UE sau nationale.

Efectuarea de plati externe catre o firma austriaca controlata de membrii grupului sub pretextul achizitionarii de echipamente sau pentru facturi cu continut ireal.

In urma perchezitiilor, din 28 iunie, si fara a avea inca un inventar complet, au fost ridicate mai multe de dovezi, precum si zeci de mii de euro, vehicule de lux si o arma de foc. Sunt in derulare procedurile de sechestru imobile, bunuri si sume de bani ale inculpatilor pana la valoarea prejudiciului.

De remarcat ca Emilia Szekely, care, in in 2016, a fost trimisa in judecata de DNA Timisoara, intr-un dosar legat de folosirea ilegala a unor subvenții de la stat, a fost condamnata, in 2018, la 1 an de inchisoare cu amanarea pedepsei pentru fals intelectual, totodata fiind achitata pentru abuz in serviciu.

In ciuda acestei condamnari, Emilia Szekely, fosta profesoara de istorie si engleza la liceele Logos si Millenium, a fost angajata in aparatul de specialitate al fostului primar al Timisoarei, Nicolae Robu.

„Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului a doamnei Szekely Emilia, in functia de consilier clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3, de la Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Timisoara la aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara”, s-a mentionat in dispozitia semnata de fostul primar.

De aceasta data, in cazul in care Parchetul European o va trimite in judecata, iar judecatorii o vor gasi vinovata, Emilia Szekely nu mai poate scapa de o condamnare la inchisoarea cu executare.

Comentarii

comentarii