Cine sunt cultivatorii celei mai mari plantații de cannabis din vestul țării. Fiul unui sindicalist și fratele unui celebru luptator MMA, arestați preventiv

Cea mai importanta plantatie de cannabis din Timis, dotata cu sistem de irigatie modern si supraveghere online cu camere video, a fost descoperita, in cele din urma, de politistii de la BCCO Timisoara, care au actionat sub coordonarea procurorilor DIICOT.

Ascunsa in zona unei paduri din Cheveresul Mare, pe malul Timisului, plantatia de cannabis, care se intinde pe aproape jumatate de hectar de teren, a fost descoperita cu ajutorul dronelor, dupa ce doi traficanti marunti, care se aprovizionau direct de pe acel camp si au fost prinsi de politisti, au dezvaluit locul secret al fermei de cannabis care aprovizioneza consumatorii din Timisoara si din imprejurimi.

Se poate vorbi despre cea mai tare lovitura data traficului de droguri usoare din vestul tarii, avand in vedere cantitatile insemnate de plante recoltare, in ultimii ani, de pe terenul fermei din Cheveresul Mare.

In urma perchezitiilor din 5 octombrie, procurorii au descoperit si ridicat, 400 de kilograme de masa verde (planta canabis), 60 de kilograme muguri de canabis si 68 de kilograme de canabis, ambalat in pungi vidate de cate un kilogram.

In aceste conditii, judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis a fost neindurator, trimitand in arest preventiv pentru 30 de zile nu mai putin de 6 traficanti de cannabis, printre care si ruda unui celebru luptator de MMA.

„Admite propunerea P.I.C.C.J. – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara nr. 368/D/P/2023 din data de 06.10.2023. In consecinta dispune arestarea preventiva a inculpatului Gherga Ciprian Vlad, fata de care a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 06.10.2023 pana la data de 04.11.2023 inclusiv, si emiterea mandatului de arestare preventiva in acest sens”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 230/2023 din 06.10.2023.

Aceeasi masura preventiva, pentru aceleasi acuzatii, s-a luat fata de inculpatii Serbescu Cristian Ovidiu, fiul unui important sindicalist de la Apele Romane Banat, Ciurean Ovidiu Dorin, Marcov Darco Sava, fratele cunoscutului luptator de MMA Sasa Marcov si brand ambasador la DY Nutrition Romania la Smartfit Studio, Ungureanu Emil si Ungureanu Daniel Stefan.

Decizia judecatorului de la Tribunalul Timis nu este definitiva, ci poate fi contestata in 48 de ore de la pronuntare. Toti cei sase inculpati se afla in Arestul IPJ Timis, asteptand verdictul instantei de control, Curtea de Apel Timisoara.

