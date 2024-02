Cine sunt traficanții prinși de polițiști în centrul Timișoarei în timp ce tranzacționau 2 kilograme de cocaină

Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a traficantilor de droguri de mare risc care au fost prinsi in flagrant, in urma cu cateva zile, in timp ce tranzactionau 2 kilograme de cocaina, pentru suma de 70.000 de euro.

„Admite propunerea formulata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timisoara de luare a masurii arestarii preventive fata de inculpatii: Budai Nicolae Stelian, cercetat pentru comiterea infractiunii de prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr.143/2000, Stoica Gabriel Ionut, cercetat pentru comiterea infractiunii de prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr.143/2000.

Dispune arestarea preventiva a inculpatilor Budai Nicolae Stelian si Stoica Gabriel Ionut pentru o perioada de 30 de zile, incepand din data de 13.02.2024 pana in data de 13.03.2024 inclusiv. Respinge solicitarea inculpatilor de luare fata de acestia a masurii arestului la domiciliu/ controlului judiciar”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 19/2024 pronuntata in camera de consiliu in 13.02.2024.

Ambii traficanti de droguri au facut contestatie, care urmeaza sa fie judecata de Curtea de Apel Timisoara. Reamintim ca Budai Nicolae Stelian si Stoica Gabriel Ionut au fost prinsi in flagrant, in 12 februarie, in timp ce tranzactionau cantitatea de 2 kilograme cocaină (drog de mare risc) cu suma de 70.000 euro, cantitate livrată de celalalt inculpat.

