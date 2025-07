Cinema sub milioane de stele, în fiecare weekend, la Cinema in My Town în Iulius Town

Cinema sub milioane de stele, în fiecare weekend, la Cinema in My...

Pufuri confortabile în locul clasicelor fotolii, atmosferă cozy și cele mai îndrăgite filme – toate te așteaptă în fiecare weekend din această vară în Iulius Town. Flight Cinema in My Town revine cu o nouă ediție, iar tu ești invitat să te bucuri de filme și petreceri în aer liber, alături de cei dragi!

Flight Cinema in My Town reunește în fiecare vară cinefili de toate vârstele, într-o experiență cinematografică de neuitat. Deschidem ediția din acest an vineri, 4 iulie 2025, când pe ecranul din Iulius Gardens, zona Lake Plaza, va rula pelicula „Rome in love”. Fiecare zi de sâmbătă din cadrul evenimentului va fi dedicată copiilor, iar pe marele ecran vor rula filme de familie, unde cei mici își vor întâlni super-eroii preferați, dar și personajele îndrăgite. Weekend-ul acesta, copiii vor putea viziona animația „Dreambuilders”, iar duminică pe ecran se va vedea „Knock Knock”. Flight Cinema in My Town va avea loc în fiecare weekend din luna iulie și în două weekend-uri din luna august.

Tot vineri, Festivalul Inimilor organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ajunge și în Iulius Town, aducând energia și farmecul dansurilor tradiționale. Începând cu ora 17.00, în zona Intersport, două ansambluri folclorice – unul din Grecia și unul din Slovenia – vor susține reprezentații pline de culoare și ritm, oferind publicului o incursiune autentică în cultura lor.

