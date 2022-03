Ciobanul din Timiș care a ajuns primar în comuna unde prezența la vot a fost de 200%, cercetat de procurori pentru conflict de interese

Primarul liberal al comunei Secas, din judetul Timis, a ajuns in vizorul procurorilor, dupa ce inspectorii Agentiei Nationale de Integritate l-au declarat incompatibil cu functia pe care o detine din 2016. Mai exact, acesta este acuzat ca a emis mai doua certificate de proprietate in baza carora s-a intabulat ilegal pe 6 hectare de teren din Crivobara, dar a emis si un act normativ, votat in Consiliul Locals Secas, privind inchirierea unor pasuni din comuna.

“Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre Pop Simion a infractiunii de conflict de interese, prevazuta de art. 301 din Codul Penal (text in vigoare pana la data de 28.07.2017), intrucat, in anul 2017, in calitate de primar al comunei Secas a emis doua certificate, in baza carora a fost inscrisa in Cartea Funciara posesia exercitata de catre Pop Simion si sotia sa, asupra terenurilor in suprafata de 3.151 mp si respectiv 2.878 mp situate in loc. Crivobara, jud. Timis.

In acelasi timp, in calitate de primar al comunei Secas a elaborat Proiectul de Hotarare privind inchirierea pasunilor din comuna, Hotarare ce a fost adoptata la data de 31 martie 2017 de catre C.L. Secas (in forma propusa de initiator), in baza careia a fost incheiat Contractul privind inchirierea unei suprafete de pajisti aflate in proprietatea comunei Secas, intre Primaria comunei Secas, reprezentata legal prin viceprimar (in calitate de locator) si Intreprinderea Individuala a sotiei persoanei evaluate (in calitate de locatar)“, se arata in comunicatul ANI.

Simion Pop este membru PNL si se afla la cel de-al doilea mandat de edil sef al comunei Secas. Acesta este originar din judetul Mures si, intr-un interviu oferit presei centrale, a povestit cum a venit in Banat la 15 ani si a fost sluga credincioasa a unui oier, caruia, pana la urma, i-a devenit ginere. Nu are decat 10 clase, iar la momentul cand a fost ales primar avea o ferma cu peste 1000 de oi.

Secas a fost vedeta nationala a alegerilor locale din 2016, in conditiile in care prezenta la vot la scrutinul in urma caruia Simion Pop a ajuns primar a fost de peste 200%.

„Poate sa vina cine vrea sa ma verifice pentru ca am muncit foarte mult, curat. Nu am facut nicio afacere cu statul. E normal sa am un contract de pasune cu statul. Ciobanii intodeauna au tinut animale si ne intereseaza pasunile sa ne putem face meseria. Pe mine nu ma intereseaza pasunea ca sa iau subventia, ci sa imi pot paste oile”, spunea Simion Pop, in 2016, imediat dupa ce a castigat alegerile locale, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii