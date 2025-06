Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în data de 14 iunie 2025, circulația ambarcațiunilor de transport public local pe canalul Bega va fi suspendată temporar între orele 0800 și 1406.

Această măsură a fost luată pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului Make it! Race it! Recycle it!, organizat pe sectorul navigabil cuprins între Podul Mihai Viteazul și Podul Maria.

Programul de navigație al ambarcațiunilor va fi reluat după acest interval (sens amonte – Uzina de Apă), astfel:

Nava N1: ora 1406

Nava N3: ora 1426

Nava N2: ora 1513

De asemenea, cursa până la Ecluza Sânmihaiu Român, programată în mod obișnuit în fiecare sâmbătă și duminică, cu plecare de la ora 1300 de la stația Catedrala Mitropolitană, va fi decalată în această sâmbătă la ora 1500, ca urmare a desfășurării evenimentului.

