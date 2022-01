Ciuhandu, despre ideea că Fritz își asumă proiectele fostei administrații: „Domnul Robu a aplicat aceeași tactică față de mine!”

Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, nu s-a prea implicat în viața publică în ultimii ani. Pe 12 ianuarie 2022, totuși, acesta a fost invitat într-o emisiune a TVR Timișoara. Acesta și-a spus punctul de vedere față de evenimentele de actualitate în oraș. Printre altele, Ciuhandu l-a criticat pe Nicolae Robu, tocmai cum o face și Robu acum cu Fritz. Este vorba despre proiectele moștenite.

„Este un subiect la care trebuie să îl contrazic pe domnul Robu. Este de rea-credință și minte. Eu când am plecat din primărie, domul Robu avea 37 de proiecte în valoare de 1,7 miliarde de lei – 35 de proiecte la care se adăugau încă două care se făceau de către Colterm și de către Aquatim – o sumă enormă. Eu nu i-am lăsat primăria goală, lipsită de proiecte. Primul mandat al lui Robu s-a axat fix pe aceste proiecte moștenite. Văd că acum îl atacă pe domnul Fritz, cum că și-ar fi însușit proiectele. Domnul Robu a aplicat aceeași tactică față de mine! Mă ataca pe mine că nu i-am lăsat nimic și spunea că toate sunt ale lui, dar nu participase în niciun fel!”, a spus cel care a fost primar al Timișoare între 1996 și 2012.

Ciuhandu a comentat și, probabil, cea mai mare problemă actuală: situația companiei Colterm. Pe scurt, a spus că până în 2012 au fost lansate mai multe proiecte de retehnologizare, pe fonduri europene sau din bugetul local, dar că acestea trebuiau urmate de creșteri ale prețului.

„Eu atât am putut să fac, să aduc bani și să retehnologizez. De când am plecat eu din primărie, din 2012, am lăsat proiectul ăla cu finanțare europeană, nu știu dacă s-a mai făcut ceva. Această retehnologizare trebuia asumată și de o recalculare a prețului. Din 2009 nu s-a mai majorat nimic! Prețul de producție probabil este pe la 800 de lei, dar prețul decontat, la populație, era de 209 lei. Nu ai majorat prețul 10 ani de zile! Domnule, cu tot riscul că te înjură, că pierzi alegerile, asumă-ți riscul! Și eu mi-am asumat majorări în 2005 și în 2009. (…) Eu îmi asum toată răspunderea pentru ce s-a întâmplat până în 2012. Pentru ce s-a întâmplat după, să își asume răspunderea domnul Robu și, mai nou, să își asume și domnul Fritz”, a declarat Ciuhandu.

Situația companiei de termoficare din Timișoara nu ar fi singulară, ci este cam aceeași în toate orașele cu sistem centralizat, consideră fostul edil. Totul ar fi pornit pe picior greșit, în 2002, când sistemele au fost transferate, „în bătaie de joc”, la administrațiile locale. „Tot sistemul ăsta centralizat, gândit în comunism, trebuia regândit în ultimii 30 de ani pe noile criterii capitaliste”, a concluzionat Ciuhandu. La Timișoara, însă, situația ar fi cu atât mai dificilă cu cât „nu există nicio simpatie de la București” pentru Banat, a mai adăugat acesta.

În aceeași emisiune, Ciuhandu a precizat și care ar fi urgențele actuale: finalizarea PUG-ul și realizarea a trei poduri peste Bega, la Solventul, la pasajul Jiul și la Bobâlna, dar și reactualizarea unor proiecte din programul „Timișoara viziune 2030”. Cât despre actualul primar Dominic Fritz, Ciuhandu i-a recomandat să aibă mai multe întâlniri cu populația, din moment ce deja a existat un primar care stătea numai pe Facebook.

