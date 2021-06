Civilug, apel la lugojeni: Ajută Lugojul să respire!

Asociația Civilug invită lugojenii să renunțe la mașină, sâmbătă 5 mai, de Ziua Mondială a Mediului, și să opteze pentru deplasarea în interiorul orașului la un mijloc de transport alternativ, precum bicicleta, scuterul electric, trotineta sau mersul pe jos. “În fiecare an, la data de 5 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului, tema din acest an, recomandată de UNEP – Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, fiind Restaurarea Ecosistemelor. Pentru noi, membrii Civilug, această zi reprezintă un bun prilej de a ne reaminti că resursele Planetei sunt limitate și exploatarea lor trebuie făcută într-un mod sustenabil, pentru a conserva biodiversitatea. Desigur, putem desfășura multe acțiuni în acord cu această preocupare presantă a restaurării ecosistemelor, de la plantări de copaci și până la schimbarea obiceiurilor alimentare, dar noi am ales să atragem atenția asupra importanței aerului curat pentru revitalizarea unuia dintre cele mai importante tipuri de ecosisteme, orașul. De ce considerăm orașul un ecosistem? Pentru că și aici, la fel ca în pădurile tropicale de exemplu, s-a creat o rețea a vieții bazată pe interacțiunile dintre organismele vii și factorii abiotici. Este necesar, așadar, să proiectăm viitorul luând în considerare adoptarea de soluții pentru cele mai importante probleme de mediu ale urbei noastre: traficul și poluarea. Iată de ce, sâmbătă, 5 iunie, vă invităm să lăsați mașina acasă și să alegeți pentru deplasarea în interiorul orașului un mijloc de transport alternativ, precum bicicleta, scuterul electric, trotineta sau mersul pe jos. Lugojul merită aer curat și un climat stabil, lucruri deloc greu de obținut dacă ne gândim că deplasarea între cele mai importante puncte de interes se poate realiza într-un timp rezonabil chiar și în calitate de pietoni. Orașul are nevoie de noi și noi avem nevoie de oraș. Misiunea noastră este să arătăm că, uneori, soluțiile ne sunt la îndemână și împreună le putem implementa în beneficiul comunității. Haideți să încercăm!”, transmit reprezentanții Asociației Civilug.

