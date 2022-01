CJ Timiș a reziliat contractul cu constructorul pentru drumul județean dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata

Consiliul Județean Timiș s-a văzut pus în situația de a fi nevoit să rezilieze contractul de execuție cu societatea care se ocupa cu lărgirea drumului județean dintre Timișoara și autostrada A1, nodul de la Giarmata. Pe lângă faptul că lucrările erau foarte mult întârziate, societatea respectivă nu a mai putut prezenta și o garanție de bună execuție.

În contractul inițial, Garanția de Bună Execuție pentru asigurarea realizării obligațiilor asumate prin Acordul contractual era oferită prin intermediul unei polițe emise de City Insurance. Aceasta și-a pierdut valabilitatea deoarece societatea de asigurare se află în faliment.

În data de 26 noiembrie 2021, CJ Timiș a notificat constructorul că are la dispoziție 30 de zile să facă dovada noii Garanții de Bună Execuție, iar acesta nu s-a conformat deoarece nicio instituție de profil nu și-a asumat emiterea unui instrument de garantare care să corespundă cerințelor.

În absența unei Garanții de Bună Execuție, Consiliul Județean Timiș nu ar fi putut face nicio plată către constructor, iar de-a lungul anului 2021 – CJT a constatat că activitatea acestuia este strâns dependentă de fluxul numerar venit din partea beneficiarului. Relațiile contractuale dintre CJ Timiș și constructor vor înceta la data de 3 februarie 2022, la 15 zile de la notificarea de reziliere. În continuare, CJ Timiș va demara o achiziție pentru servicii de expertizare, care să investigheze și confirme stadiul și calitatea execuției de până acum, pentru a stabili status-quo de unde va prelua constructorul care va finaliza lucrările. Dacă pregătirile vor decurge conform așteptărilor, la sfârșitul lunii iunie 2022, șantierul ar putea avea un constructor nou.

„Am încercat să mobilizăm constructorul, însă, din păcate, acesta este depășit de situație. Am evitat cât am putut rezilierea deoarece există un risc al pierderii finanțării europene, dar nu putem trece cu vederea întârzierile de pe șantier și faptul că a bătut pasul pe loc chiar și după ultimatumul primit în toamna târzie a lui 2021. Noi am moștenit firma și condițiile contractuale de la fosta administrație. Ca să evităm, pe viitor, astfel de probleme și neînțelegeri în execuție, asigurăm atât cetățenii cât și firmele care se înscriu la licitație că vom fi foarte preciși în formularea cerințelor. Conform Programului Operațional Regional, ultimele plăți pentru execuția proiectului se vor putea efectua în luna decembrie 2023. În momentul de față știm că suntem semnificativ în întârziere, dar nu avem un tablou foarte exact al situației deoarece constructorul a refuzat în mod repetat să actualizeze graficul de lucrări. Pentru acest lucru a primit penalități de 4.000 lei/zi de-a lungul ultimelor luni”, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Problemele întâmpinate în proiectul de modernizarea a DJ691 au fost accentuate de faptul că Primăria Timișoara a refuzat în repetate rânduri procedura de predare a stâlpilor și a rețelelor de alimentare pentru troleibuze, astfel încât constructorul să fi avut posibilitatea de a lucra la lărgirea drumului județean pe raza comunei Dumbrăvița.

Comentarii

comentarii