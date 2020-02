CJ Timiş face primul pas pentru ridicarea parcării supraetajate din centru Timişoarei

Deşi a pornit un proiect pentru o parcare supraetajată mai târziu, Consiliul Judeţean Timiş face paşi mai rapizi decât Primăria Timişoara pentru ridicarea unei parcări supraetajate în oraş. Deocamdată, Nicolae Robu a rămas doar cu promisiunile şi ceva date concrete doar pentru o asemenea parcare în zona Dacia, în timp ce CJT a lansat anunţul oficial pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal, care prevede ridicarea unei parcări cu mai multe niveluri pe terenul fostului Comandament Militar Judeţean, din centrul Timişoarei, unde funcţioenază şi în prezent o parcare, dar la nivelul solului.

Primăria Timişoara şi Nicolae Robu „vânau” de mult acel teren, cerând insistent să-i fie acordat pentru o asemenea investiţie. CJT nu a cedat şi, iată, acum e aproape să se apuce de treabă.

Parcarea supraterană, care va fi construită de Consiliul Județean Timiș, va fi situată pe str. Sf. Ioan, nr. 1 (lângă Hotel Timișoara).

„Este o investiție pentru care caut soluții încă de la preluarea mandatului, pentru că sunt conștient de importanța și necesitatea sa pentru cetățeni. Săptămâna trecută, am scos la licitație serviciile pentru elaborarea documentației în vederea realizării Planului Urbanistic Zonal, procedură obligatorie, care va stabili reglementările și parametrii urbanistici ai viitoarei construcții (regim de înălțime, procent de ocupare a terenului, acces, coeficient de ocupare, etc.). De aici, până la licitația efectivă, mai e doar un pas. Nu am o misiune ușoară, dar în ultima perioadă, am avut discuții cu mai mulți membri ai mediului de afaceri, ca să identificăm soluția optimă, atât pentru cei care vor investi, pentru cetățeni, dar și pentru noi, ca autoritate publică”, a anunţat Călin Dobra, preşedintele CJ Timiş.

