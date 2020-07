CJ Timiș face un heliport la Aerodromul Cioca

Consiliul Județean Timiș crește bugetul alocat în acest an dezvoltării Aerodromului Cioca, de pe Calea Torontalului din Timișoara. Astfel, astăzi s-a luat decizia alocării a peste 800.000 lei pentru noi lucrări. 340.000 merg către realizarea unui heliport, iar 500.000 sunt prevăzuți pentru securizarea pistei, prin refacere gardului de protecție stradal și a trei porți de acces.

Heliportul va crea premisele pentru noi activități în cadrul Aerodromului, generatoare de venituri suplimentare pentru bugetul Județului, dar și în sprijinul instituțiilor statului care desfășoară activități de siguranță și protecție civilă. „Am gândit dezvoltarea Aerodromului pe mai multe direcții. Vorbim aici de crearea condițiilor necesare pentru organizarea de activități generatoare de profit și a unor activități de divertisment. Evident, cele două nu se exclud. Apoi vorbim de crearea unei infrastructuri specifice care să înlesnească intervenția autorităților statului în situații de urgență, de protecție civilă. Este normal ca un oraș mare ca Timișoara să aibă asemenea facilități, iar noi, cei de la Consiliul Județean, facem acest lucru posibil”, spune președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

Vă reamintim, Consiliul Județean merge mai departe cu dezvoltarea Aerodromului, deși întâmpină blocaje prin refuzul Primăriei Municipiului Timișoara de a ceda clădirile Aeroportului Cioca. Terenurile de pe Calea Torontalului km 3, cunoscute ca Aeroportul Utilitar Cioca, se află în proprietatea CJ Timiș, însă nu și clădirile care deservesc aerodromul. Acestea sunt în prezent deținute de Consiliul Local al Municipiului. Pentru modernizarea aeroportului utilitar și utilizarea acestuia la capacitate maximă este necesară transferarea construcțiilor în proprietatea Județului.

Consiliul Județean Timiș are în lucru transformarea Aeroportului Cioca într-un punct de interes național în organizarea de evenimente specifice. În acest sens, instituția este pe punctul de finaliza licitația pentru contractarea serviciilor de proiectare necesare certificării Aerodromului. În plus, cele 800.000 lei alocate astăzi se adaugă altor trei milioane lei bugetate în acest an pentru investiții în dezvoltarea locației.

