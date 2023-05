CJ Timiș susține realizarea unui proiect pilot pentru îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții afectați de alergenii din aer

Județul Timiș va avea o hartă a zonelor afectate de prezența în aer a diferiților alergeni, dar și a modului în care acești alergeni afectează viața celor care suferă de afecțiuni legate de aceștia. Consiliul Județean Timiș a încheiat un acord de parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I”, cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” și cu Spitalul Județean de Urgență ”Pius Brânzeu”, în vederea realizării în comun a proiectului pilot de interes județean ”Soluție pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților alergici la (bio-)particule”.

Bolile alergice au devenit o problemă majoră de sănătate la nivel mondial. Prevalența crescută a acestor afecțiuni este strâns legată de rata mare de urbanizare și industrializare globală, care a crescut nivelul de poluare. Poluarea aerului este asociată cu exacerbarea bolilor alergice, inclusiv astm, rinită alergică și alte afecțiuni atopice.

„Este un proiect de suflet, o idee pe care am avut-o acum doi ani și mă bucur ca am reușit să coagulăm principalii actori cu care am semnat un protocol de colaborare, pentru a trece la implementarea proiectului. Vorbim despre crearea unui sistem pilot, unic la nivel național, cu finanțare de la Consiliul Județean Timiș”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Prin acest acord va avea loc o monitorizare în timp real a calității aerului pe tip de (bio)particulă, calculul nivelului concentrației acestora și potențialul alergen, utilizând dispozitive inteligente interconectate și servicii integrate; alertarea persoanelor sensibile și/sau afectate în funcție de sensibilitatea la fiecare tip de (bio-)particulă, recomandând acțiuni specifice și monitorizând starea lor; monitorizarea și raportarea nivelului fenologic al plantelor alergene care emit bio-particule, în vederea alertării și informării populației cu mult înainte ca particulele să fie în atmosferă; consiliere și tratament pro activ al persoanelor sensibile și/sau afectate precum și monitorizarea evoluției acestora, reducând preventiv fluxul masiv pe centrele de tratament sau spitale; extinderea soluției pilot prin interconectarea la nivel național cu sisteme de alarmare și informare a populației și autorităților.

Prin studiul realizat se are în vedere identificarea zonelor cu grad mare de infestare cu plante cu potențial alergenic și trasabilitatea acestora, informarea populației, dar și consiliere și tratament pro activ al persoanelor sensibile.

De asemenea, o altă direcție urmărită vizează dispozitivele inteligente, pentru identificarea parametrilor climatici necesari în estimarea evoluției fenologice a plantelor și fungilor și perioada de eliberare a polenului, respectiv sporilor nocivi. Protocolul va permite procesarea datelor și predicția trendului nivelului de polen și spori, precum și alerte și acțiuni colaterale. Astfel, pentru început va fi finanțată achiziția a trei senzori performanți, care vor măsura cantitatea de alergeni din aer. Ulterior, tot din banii CJT, se va extinde numărul de astfel de senzori, aceștia urmând să fie răspândiți în tot județul.

Comentarii

comentarii