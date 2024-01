CJT caută furnizor pentru mobilă pentru școlile din județ. Proiect PNRR în valoare de 4,4 milioane de lei

Sute de săli de clasă, laboratoare, ateliere, cabinete din sistemul de învățământ preuniversitar din Timiș vor fi dotate cu mobilier nou. Consiliul Județean Timiș a demarat licitația pentru achiziția de mobilier finanțat din PNRR, în valoare de 4,4 milioane de lei.

Bani provin din Programul Național de Redresare și Reziliență, cu sumele primite vor fi dotate 315 săli de clasă, dar și laboratoare, ateliere de practică, cabinete școlare, cabinete de kinetoterapie din învățământul preuniversitar timișean.

”Prin prezentele contracte se vor achiziționa mobilier pentru dotarea unui număr de 315 săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar, 3 ateliere de practică, 9 laboratoare de științe și 47 de cabinete școlare (inclusiv 5 săli de sport și kinetoterapie) – 5 loturi: Lot 1 – Dotări cu mobilier pentru săli de clasă Lot 2 – Dotări cu mobilier pentru laboratoare de științe Lot 3 – Dotări cu mobilier pentru cabinete școlare Lot 4 – Dotări cu mobilier pentru atelierele profesionale Lot 5 – Dotări sală de sport și kinetoterapie Produsele aferente fiecărui lot ofertat vor fi livrate in cantitatile solicitate, transportate, puse in funcțiune in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a legislației incidente in vigoare. In cazul lotului 5 – Dotări sală de sport și kinetoterapie, furnizorul are obligatia de a instrui personalul pentru utilizare. Termenul de livrare al produselor aferente lotului pentru care se depune oferta, este de maxim 60 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii produselor de către autoritatea contractantă”, aflăm din anunțul de licitație.

Suma totală alocată acestui contract este de peste 4,4 milioane de lei.

Comentarii

comentarii