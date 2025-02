CJTimiş a finalizat lucrările de renovare a Conacului Mocioni

Consiliul Judeţean Timiş a finalizat lucrările de renovare a Conacului Mocioni din localitatea Foeni. Investiţia s-a ridicat la peste 9,5 milioane de lei. Clădirea urmează să fie redată publicului şi să intre în circuitele turistice şi culturale.

”Lucrările de reabilitare a Castelului Mocioni de la Foeni au fost finalizate, acest simbol al patrimoniului bănăţean fiind salvat. La preluarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, proiectul era blocat total, lucrările sistate şi nu existau perspective importante pentru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor. Dar am redeschis canalele de comunicare cu constructorul, am venit aproape săptămânal pe şantier şi am urmărit pas cu pas procesul de restaurare. Acum, că lucrarea a fost recepţionată, la Castelul Mocioni ne dorim să fie organizate evenimente culturale, expoziţii, diverse activităţi care vor avea menirea să transforme acest spaţiu într-un centru al vieţii culturale din Banat”, a declarat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Conacul Mocioni din Foeni este una dintre cele mai vechi clădiri din judeţul Timiş, fiind construit în anul 1750 ca reşedinţă a familiei nobiliare Mocioni.

Familia Mocioni a fost o familie macedo-română din Ungaria, iar reprezentanţii ei au devenit oameni de afaceri importanţi, au construit întreprinderi prospere şi au pătruns, prin căsătorii, în rândurile nobilimii din Ungaria şi Austria.

Odată cu instaurarea regimului comunist, în România, proprietatea a fost naţionalizată şi a funcţionat ca CAP, baie comunală, grădiniţă, depozit, sifonărie, sală de sport. Tot în perioada comunistă, s-au făcut intervenţii de recompartimentare fără a se ţine cont că acesta este un monument istoric. Au fost multe elemente distruse şi s-au adăugat alte elemente parazitare. După anul 1990, în clădire a funcţionat o discotecă la subsolul conacului, apoi a devenit cămin cultural.

Lucrările de reabilitare şi refunctionalizare a Conacului Mocioni au fost posibile cu sprijinul financiar RO-CULTURA, printr-un contract în valoare de 9.521.000 lei gestionat de Consiliul Judeţean Timiş.

