Clasamentul județelor cu cele mai multe firme exportatoare. Timișul are de 20 de ori mai multe companii decât Mehedinți

Aproape 10.500 de firme din România au realizat exporturi de puțin peste 90 de milioane de euro în 2023, conform unei analize realizate de Termene.ro. Surprinzător, județul Harghita are mai multe societăți comerciale care fac export decât județul Constanța. Județul Mureș are mai multe firme exportatoare decât Iașiul. Mehedințiul are doar 28 de firme care fac export.

În România sunt 10.469 de firme înregistrate cu licențe de export la autoritățile fiscale și vamale. Aceste licențe nu înseamnă neapărat că societățile au realizat exporturi în 2023.

Cert este că doar din rândul acestor societăți comerciale s-au adunat exporturile României în cursul anului trecut.

În 2023, balanța comercială a României a reflectat o activitate semnificativă, cu exporturi totale în valoare de 96,83 miliarde de dolari (aproximativ 90,09 miliarde de euro) și importuri totale de 132,70 miliarde de dolari (aproximativ 123,31 miliarde de euro). Aceasta a dus la o balanță comercială negativă de aproximativ 35,87 miliarde de dolari (aproximativ 33,22 miliarde de euro).

Primele 10 state partenere la export

Germania: 29,06 miliarde USD (aproximativ 27,00 miliarde EUR) Italia: 10,97 miliarde USD (aproximativ 10,22 miliarde EUR) Franța: 7,32 miliarde USD (aproximativ 6,81 miliarde EUR) Ungaria: 6,39 miliarde USD (aproximativ 5,94 miliarde EUR) Polonia: 5,82 miliarde USD (aproximativ 5,41 miliarde EUR) Regatul Unit: 4,21 miliarde USD (aproximativ 3,91 miliarde EUR) Spania: 4,14 miliarde USD (aproximativ 3,85 miliarde EUR) Olanda: 3,43 miliarde USD (aproximativ 3,19 miliarde EUR) Cehia: 3,29 miliarde USD (aproximativ 3,06 miliarde EUR) Austria: 2,99 miliarde USD (aproximativ 2,77 miliarde EUR)

Acest rezumat ilustrează dinamica activă a comerțului României în 2023, subliniind atât punctele forte, cât și provocările în relațiile sale comerciale internaționale. Pentru detalii suplimentare, poți explora statisticile pe platforme precum Banca Mondială sau CEIC Data.

Clasamentul pe județe și municipiul București al firmelor cu exporturi

București – 2.252 de firme Ilfov – 764 de firme Cluj – 570 de firme Timiș – 559 de firme

5.Bihor – 543 firme

Brașov – 448 de firme

7.Arad – 364 de firme

Mureș – 334 firme

9.Iași – 331 de firme

Sibiu – 331 de firme Prahova – 327 de firme Argeș – 265 de firme Maramureș – 220 de firme Harghita – 205 firme Bacău – 198 firme

16.Constanța – 193 de firme

Alba – 166 firme Dolj – 154 firme Bistrița-Năsăud – 141 de firme Neamț – 137 firme Hunedoara – 135 firme Satu Mare – 237 de firme Galați – 127 firme Buzău – 125 de firme Covasna – 121 firme Suceava – 187 de firme Sălaj – 116 de firme Dâmbovița – 101 firme Vrancea – 93 firme Vâlcea – 86 firme Brăila – 79 de firme Olt – 74 de firme Botoșani – 62 firme Tulcea – 60 firmă Caraș Severin – 59 de firme Călărași – 56 firme Giurgiu – 51 firme Vaslui – 49 firme Teleorman – 45 de firme Ialomița – 40 firme Gorj – 35 firme Mehedinți – 28 firme

Clasamentul celor mai mari companii autorizate pentru exporturi, conform analizei Termene.ro.

Topul vizează companiile cu cele mai mari cifre de afaceri în 2023, care au cerut la ANAF și la Autoritatea Vamală licențe pentru activități de export pe diferite clase de produse, conform metodologiei Termene.ro.

Acestea sunt: OMV Petrom, Automobile Dacia, OMV Petrom Marketing, potrivit Termene.ro.

