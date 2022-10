Clasamentul THE WUR pentru 2023. Universitatea de Vest se remarcă pe componentele cercetare și predare

Clasamentul THE WUR pentru 2023. Universitatea de Vest se remarcă pe componentele...

Clasamentul Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) pentru anul 2023 include 20 de universități din țară, în cadrul topului ce cuprinde 1799 de universități de elită de la nivel mondial.

Majoritatea universităților românești incluse în ediția 2023 a clasamentului THE WUR, inclusiv Universitatea de Vest din Timișoara, fac parte din top 1501+ universități la nivel mondial. Universitatea de Vest se remarcă îndeosebi pe componenta de cercetare (poziția a treia în topul universităților românești) și pe componenta de predare (poziția a patra în topul universităților românești).

Ediția cu numărul 19 a clasamentului THE WUR a inclus în evaluare câteva mii de universități. Au fost excluse din analiză universitățile fără componentă de predare și cu mai puțin de 1000 de publicații relevante între anii 2016 și 2020 (cu un minim de 150 de publicații pe an). Analiza s-a bazat pe publicații indexate Scopus din perioada 2017-2020, citări Scopus din perioada 2017-2022 şi răspunsurile a peste 40.000 de reprezentanți ai comunității academice internaţionale la sondajul anual al THE.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Acest ranking prestigios, realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) încă din 2004, se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, iar situarea bună a UVT, între cele mai bine cotate universități românești, este o nouă confirmare binevenită pentru dinamica educațională și a componentei de cercetare de la UVT.”

Clasamentul Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) evaluează universităţile sub aspectul următoarelor 5 dimensiuni: activitatea de predare (30%), activitatea de cercetare (30%), impactul activităților de cercetare ca urmare a numărului de citări (30%), perspectiva internațională (7,5%) și transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic (2,5%).

Prezenta ierarhizare este una dintre cele mai prestigioase 9 clasamentele utilizate în analiza Metarankingului național – clasamentul universităților din România. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2023-methodology

