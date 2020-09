Claudiu Alexandru Buciu, PNL, este noul primar al Lugojului

Num─âr─âtoarea paralel─â din sec╚Ťiile de votare din Lugoj arat─â c─â ╚Öi cel de-al doilea municipiu al jude╚Ťului Timi╚Ö va avea un nou primar. Candidatul PNL Claudiu Alexandru Buciu s-a impus categoric ├«n competi╚Ťia electoral─â cu primarul PSD Francisc Boldea, care a condus Lugojul timp de 12 ani. ÔÇ×Le mul╚Ťumim lugojenilor care, ├«n sf├ór╚Öit, ╚Öi-au luat soarta ├«n m├óini ╚Öi au decis s─â scape de o administra╚Ťie care i-a umilit efectiv timp de 12 ani ╚Öi care a distrus practic Lugojul ╚Öi l-a ├«ntors ├«napoi ├«n timp. Al─âturi de echipa PNL am reu╚Öit s─â ├«nl─âtur─âm aceast─â administra╚Ťie. Suntem capabili ╚Öi ne vom ╚Ťine de toate promisiunile pe care le-am f─âcut ├«n programul nostru electoral ╚Öi ├«n aceast─â campanie. Lugojul are nevoie de respect ╚Öi are nevoie, din p─âcate, s─â fie recl─âdit aproape de la zero. V─â promitem c─â lucrurile se vor schimba radical din prima zi ├«n care vom fi numi╚Ťi ├«n fruntea administra╚Ťiei locale. V─â mul╚Ťumim!ÔÇŁ, a declarat Claudiu Alexandru Buciu.

