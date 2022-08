Claudiu Buciu a pierdut în primă instanță în fața prefectului și nu revine la conducerea Primăriei Lugoj

Claudiu Buciu, liberalul care în 2020 a devenit primar al municipiului Lugoj, a fost destituit din funcție de prefectul Mihai Ritivoiu, pentru că și-ar fi schimbat domiciliul în Germania timp de o lună și jumătate. Buciu a atacat în instanță ordinul de încetare a mandatului, însă miercuri, 10 august, a pierdut. Cel puțin în primă instanță, pentru că are termen de cinci zile pentru a cere recurs.

„Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată şi precizată de reclamantul Buciu Claudiu Alexandru în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judeţului Timiş, având ca obiect suspendare executare act administrativ. Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Timiş – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 10.08.2022”, se arată în sentința Tribunalului Timiș.

„Nu am nicio bucurie în acest sens și consider că relația dintre cetățeni și primar este sacră. Legea este foarte clară nu suportă nicio interpretare în acest sens. Am ținut legătura în ultima perioadă cu primarul Buciu și suntem amândoi hotărâți ca această procedură să decurgă repede pentru a elimina orice suspiciune și ca locuitorii Lugojului să fie siguri că cine conduce și semnează are drept de semnat și condus și acele acte nu se vor lovi de nulitate”, spunea la începutul lunii iulie prefectul Ritivoiu.

„Astăzi, Instituţia Prefectului Timiş a anunţat emiterea unui Ordin de încetare a mandatului meu de primar. Decizia are la bază faptul că, pentru o perioadă scurtă de timp, am deţinut atât un paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cât şi o carte de identitate de cetăţean român cu domiciliul în municipiul Lugoj. Având în vedere dispoziţiile Codului Administrativ potrivit cărora mandatul de primar încetează de drept dacă primarul îşi schimbă domiciliul în altă unitate administrativ teritorială, am înştiinţat Instituţia Prefectului Timiş cu privire la situaţia în care mă aflu şi am solicitat luarea măsurilor ce se impun, în cel mai scurt timp posibil. Această situaţie poate fi lămurită definitiv şi irevocabil doar în instanţă”, declara și Buciu în aceeași periaodă.

Recent, Claudiu Buciu a atras și antipatii din interiorul propriului partid. Liderii județeni ai PNL anunțau încă de la finalul lunii iunie că acesta poate fi exclus din partid pentru că a desființat mai multe instituții de cultură. Pe 7 iulie, deja era anunțat un nou președinte pentru organizația locală.

