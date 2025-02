Claudiu Buciu a renunțat la funcția de președinte interimar al PNL Lugoj

Fostul primar al municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anunțat că renunță la funcția de președinte interimar al PNL Lugoj, nemulțumit de decizia partidului de a susține candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. „Nu, nu Antonescu ne va “scăpa” de votul românilor nemulțumiți. Orice vot, dacă nu e câștigat prin corupție, este o manifestare de voință aproape liberă. Orice manipulare (“voința aproape libera”), pusă la baza cauzei votului preponderent dat la un moment dat unui anumit candidat, nu ar fi fost posibilă dacă în ultimii 35 de ani aveam parte de o clasă politică care ne-ar fi respectat și s-ar fi respectat corespunzător. Orice manipulare cu un asemenea impact modelează doar decizia unor votanți care pot fi într-atâta măsură influențați. Și asta este, din nou, doar responsabilitatea actualei clase politice. A găsi “soluții”, practic împotriva unei alegeri libere, nevinovate, sincere, a votanților, nu rezolvă problema, ci o adâncește. De ce? Pentru că cei care propun aceste “soluții” sunt chiar problema, în fapt, decizia stabilirii unei candidaturi unice în persoana unui reprezentant a tot ceea ce urăște o mare majoritate din votanți, nu face decât să crească credința acelor votanți nemulțumiți, că au dreptate și că actuala clasă politică lucrează, mai abitir, tot împotriva lor. O soluție adevărată, mai precis singura soluție care va rezolva “problema”, este o bătălie deschisă între competitori apreciați și dezirabili, cu adevărat reformatori, și nu huliți, de către români. La masa alegerilor se dorește a ni se pune în față doar o ciorbă reîncălzită și o porție de otravă (care poate dispărea la recomandarea medicului numit “stabilitate”), spunându-ni-se că altceva nu mai există, bucătarul (politicienii huliți in corpore, dar care încă mai decid câte ceva), din comoditate, lăcomie și instinct de conservare, păstrând pentru el ori ferind de popor tot ce e în cămară, inclusiv un eventual antidot pe care românii l-ar prefera. România nu s-a stins, iar evoluția societății private și gândul de pe urmă, i-ar putea face pe români să răstoarne masa și să-și aleagă ce vor din cămară. PSD nu are un asemenea candidat, fapt pentru care, nemaiputând gestiona încă un eșec propriu, fatal, preferă și duce lucrurile spre un eșec previzibil, dar survenit din cauza altora: Antonescu e candidatul PNL…Românii caută Liderul care poate opri “așezările” politicienilor și care poate schimba destinul României cu adevărat, un Lider care poate struni clasa politică, în folosul binelui comun. PSD știe că, prin structura sa, nu mai poate prezenta un astfel de lider, nu îl are și, chiar dacă l-ar avea, el nu ar conta în fața anatomiei și a modului de existență al PSD. De aceea este de acord cu un alt candidat, pe care, în realitate, simpatizanții PSD nu-l vor vota, fiind și ei, în primul rând, români în căutare de altceva. PSD, cu zâmbetul pe buze și pozând în mare partid proEU și proNATO, trage preșul de sub picioare oricăror forțe care pot menține România pe drumul care ar duce chiar și la dispariția PSD. PNL are (avea) un singur Lider care astăzi a dat puțin la o parte pătura neîncrederii în mult dorita reformă a clasei politice. Românii îl adulmecă dar îl suspicionează de insuficient curaj de a da pătura de tot la o parte. Un (fost) președinte de partid prea proaspăt dar destul de copt, nu poate lupta încă cu un partid prea acomodat cu ceea ce urăsc Românii. Curajul îl poate câștiga în urma unui vot popular. Pe care are șanse foarte mari să-l primească tocmai riscând grija “stabilității”. Curajul și legitimarea pentru a pune în practică la nivel național, ce a reușit la nivel local. Odată legitimat Președinte (nu doar interimar), va putea porni pe drumul dorit de Români. Ilie Bolojan merge pe sârmă pentru că o decizie din proprie inițiativă, poate deschide calea unei supărări a PSD care în acest moment i-ar pune o etichetă de politician împotriva mult invocatei stabilități. Pentru că PSD nu ar susține niciodată cu adevărat un candidat care nu-i aparține și care ar putea câștiga alegerile prezidențiale. Iar ei știu că Ilie Bolojan poate face asta. Ușa se va deschide pe măsură ce Antonescu va deveni irelevant în aceste alegeri, așa cum de la o zi la alta sondajele arată un picaj de neoprit al acestuia. Guvernul nu a convins pe nimeni cu proiectul de buget pentru 2025 că ar dori o adevărată reformă a statului. S-au limitat să întărească că sunt bani de salarii, de pensii și de ajutoare sociale. Firesc. Și acum anunță alte și alte ajutoare, ignorând orbește că Românii vor doar dreptate (posibilă sau doar promisă) și tot ce decurge din ea, oricâte nevoi ar trebui să mai îndure. În scenariul în care PSD ar bloca o candidatură, la fel, știe că ura românilor s-ar transforma în voturi pentru un cu totul alt candidat decât cel pe care l-ar susține PSD (într-o alianță sau singur). Unica lor miză fiind să nu câștige alegerile un candidat reformator și să piardă alegerile orice candidat susținut de ei, dar care nu este al lor. Dacă va fi blocat un candidat, iar Antonescu prin absurd va ajunge Președinte, legitimarea deciziilor politice, nu a celor populare, va continua transformarea României într-un stat acaparat și va adânci periculos distanța dintre români și aparatul politic de stat. Cu consecințe imprevizibile, inclusiv pe termen scurt.Instabilitatea este nămolul cel mai comod pentru prosperitatea PSD, nămol în care România s-a adâncit aproape pe nesimțite.Pentru că nu voi putea cere niciunui coleg să semneze pentru susținerea candidaturii lui Crin Antonescu, renunț la interimatul funcției de Președinte al Organizației PNL Lugoj începând de astăzi, 13 februarie 2025. Cât amar pentru acest popor să fie împins în lupta dintre Antonescu și unul care se visează Antonescu, cât timp există cu totul alte așteptări firești din partea românilor”, a transmis Claudiu Buciu.

