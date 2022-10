Claudiu Buciu nu mai este primar la Lugoj, pentru că și-a mutat domiciliul în Germania. Prin comparație cu Buciu, Fritz „nu are nici măcar reședință în Timișoara”

Miercuri, 5 octombrie, fostul primar al Lugojului, Claudiu Buciu, a pierdut un nou proces cu prefectul Mihai Ritivoiu, cel care semnase ordinul de încetare prematură a mandatului. De această dată, Tribunalul Timiș i-a respins „acțiunea în constatare” în dosarul în care fostul primar ceruse, printre altele, și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, el fiind și cetățean german. Buciu se simte nedreptățit și se întreabă de ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu are la rândul său probleme. În orice caz, fostul primar spune că atât unul, cât și celălalt ar trebui să poată fi aleși.

Vă amintim că prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului înainte de termen pentru că, pentru o scurtă perioadă, Claudiu Buciu își stabilise domiciliul în Germania. Or, primarii nu pot să își schimbe domiciliul în altă localitate decât cea pe care o conduc. Fostul primar atacase „pe fond” și ordinul, pierzând definitiv și acel proces, printr-o decizie a Curții de Apel Timișoara pronunțate pe 30 septembrie.

Acum, decizia Tribunalului Timiș, tot definitivă, sună astfel: „Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge acţiunea. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată azi, 05 Octombrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”.

Astfel, la Lugoj se vor pregăti alegeri anticipate. Între timp, atribuțiile de primar îi revin lui Bogdan Ștefan Blidariu, cel care până nu demult era viceprimar. Imediat după preluarea atribuțiilor, „interimarul” l-a luat pe Buciu drept consilier personal.

Buciu a reacționat la aflarea veștii printr-o postare pe rețelele de socializare. Joi dimineață, acesta se plânge de faptul că a fost „sabotat”. În plus, fostul primar face și o comparație cu Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „nu are nici măcar reședință în Timișoara și nici cetățenie Română și poate fi primar (ceea ce e corect), iar eu nu”. Iată mesajul lui Claudiu Buciu:

„Dragi Lugojeni,

Instanța a decis definitiv că Ordinul Prefectului prin care am fost demis din funcția de primar, rămâne valabil.

Astfel, instanța consfințește o situație care durează din 8 iulie 2022, data la care am fost demis. Cel mai probabil această situație va dura până la următoarele alegeri pentru funcția de primar.

Am decis să rămân în Primărie, până acum în calitate de consilier al Primarului Interimar, iar de acum înainte într-o calitate pe care o voi discuta cu Primarul Interimar, Bogdan Blidariu.

Nu e important ce funcție dețin în Primărie, important este să ducem la capăt zecile de proiecte de finanțare depuse precum și, la fel de important, să reformăm Primăria și să consolidăm societățile nou înființate.

A fost, este și va fi un efort enorm pentru a scoate Lugojul la lumină, sigur, eforturi deocamdată cu efecte puțin vizibile. Am preferat să demarăm proiectele cu adevărat esențiale pentru Lugoj și nu să cădem în ispita de a face investiții care ar fi avut doar efecte electorale, vizibile cât ai clipi din palme.

Avem de gestionat contracte nefinalizate (Centrul, SPA-ul, Topoganele, Rețeau de Apă și Canalizare, Stația de Epurare, Cazarma, etc.) lăsate în situații juridice, tehnice sau economice greu sau aproape imposibil de finalizat fără repercursiuni asupra bugetului.

Întâmpinăm o rezistență feroce din partea funcționarilor angajați la kilogram de fosta administrație, doar pe bază de carnet de partid sau de neam al cuiva din anturajul fostei administrații. Am încercat sa aprobăm o primă organigramă, demers sabotat de funcționari și viciat de aceștia, astfel încât instanța a anulat această prima organigramă. Vom demara aprobarea unei noi organigrame, conform indicațiilor și mențiunilor instanțelor dar și apelând la specialiști din afara instituției. Trântorii, incompetenții și frânarii dezvoltării urmând să fie înlăturați.

Am reușit să angajăm oameni noi, cu experiență în domeniul specific de activitate, dar care încă învață cum să se descurce în administrație printre colegii rău intenționați sau speriați ca oamenii competenți îi vor înlocui în curând. Ne bazăm pe aceștia. Un singur exemplu: orice document depus la Direcția de urbanism primește răspuns în maximum 5 zile, în loc de câțiva ani…

Repet, am muncit enorm, atât alături de echipa politică a PNL Lugoj (primar, viceprimar și 10 consilieri locali) dar și alături de colegii noi și de unii colegi vechi din Primărie care au înțeles că muncesc pentru comunitate, nu pentru primar.

Pe cine am deranjat?

Sunt cetățean Român, dar și German. Născut Român, la Lugoj. German pentru că familia mea (soția și cei trei copii) locuiește de peste 10 ani în Germania, statul German acordându-ne cetățenia în condiții normale.

Am candidat menționând pe toate formularele de candidatură că am dubla cetățenie. Nimeni nu a avut nimic de obiectat, nici autoritatea electorală și nici judecătorii care au validat candidatura și apoi alegerea mea ca Primar.

În timpul mandatului am renunțat la domiciliul din Lugoj, stabilindu-mi reședința tot în Lugoj. Fără să încalc nicio lege. Am fost la serviciu zi de zi, indiferent că am avut domiciliul sau reședința în Lugoj.

I-am deranjat pe toți cei care n-au mai făcut afaceri ilegale cu Primăria, pe toți cei care ocupau ilegal proprietățile primăriei (cu unii încă ne judecăm), pe toți cei care făceau afaceri ilegale cu Meridian, pe toți cei care se eludau de la plata taxelor și impozitelor locale ori pe cei care, datorită intereselor personale ale fostei conduceri a primăriei, beneficiau de un regim fiscal favorabil dar inechitabil.

La nivel politic am deranjat conducerea județeană a PNL pentru simplul fapt că spun, liber, ce gândesc.

Am refuzat constant să devin un “om de partid” așa cum ne-am obișnuit să avem în ultimii 30 de ani. Am rămas cu încăpățânare acel om de partid pentru care interesele publice au fost peste orice interes de partid. Și așa voi rămâne. Nu pot pierde patru ani din viața comunității din care fac parte și care m-a ales.

Am construit proiecte care au ținut cont doar de interesele comunității, indiferent că am pus în pericol interese private. Și le vom duce la capăt.

E greu de înțeles de ce Primarul Timișoarei nu are nici măcar reședință în Timișoara și nici cetățenie Română și poate fi primar (ceea ce e corect), iar eu nu.

Cei care s-au «ocupat» de această situație nu au câștigat nimic, doar noi am frânat puțin, lovindu-ne mai puternic de rezistența anumitor funcționari din Primărie. Vom recupera întârzierile. Și vom duce la bun sfârșit tot ce am început.

Pentru mine, singura instanță care mă va judeca corect, vor fi Lugojenii”.

